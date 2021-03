A kormány olcsóbb és modernebb lélegeztetőket vett az EU-s raktárba, mint a magyar kórházakba

A Belügyminisztérium (BM) az Európai Unió stratégiai egészségügyi raktárkészletéhez olcsóbb és modernebb lélegeztetőgépeket szerzett be, mint amilyen gépeket korábban a külügyminisztérium szerzett be hazánknak a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében - vette észre a most lezárult közbeszerzés eredményét a G7 portál.