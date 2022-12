Az üzemi tanáccsal folytatott egyeztetést követően a Magyar Suzuki Zrt. 2023-ban átlagosan 20 százalékkal emeli a munkatársai bérét. Az autógyártó cég két részletben, teljesítmény függvényében 1,5 havi bónuszt is előirányzott jövőre – közölték.

Ahogy az elmúlt több mint tíz évben, úgy 2023-ra is tervezett bónuszkifizetést a vállalat a dolgozói számára. Az összesen másfél havi bónusz első, félhavi részét júniusban, a második, teljes havi összeget év végén kaphatják meg teljesítményhez kötötten a kollégák. A vállalat egyúttal bejelentette, hogy az erre az évre előirányzott év végi egy havi bónuszt már decemberben elutalták a munkatársaknak.

Étkezés, szűrővizsgálatok....



Az esztergomi gyártóvállalat 2023-ban a béren kívüli juttatásokra fordított összeget is meg akarja emelni. Extra juttatásként továbbra is biztosított a meleg illetve hideg menüs étkezés, a környező településekről pedig buszjárat szállítja a dolgozókat a gyárhoz. Évente egészségügyi szűrővizsgálat, megemelt összegű házasságkötési, gyermekszületési, illetve temetési támogatást is adnak.

Az esztergomi gyárban jelenleg háromezren dolgoznak, több mint ezernégyszázan legalább 15 éve erősítik a Magyar Suzukit. Országos kiterjedésű beszállítói hálózatával együtt a Magyar Suzuki mintegy 10 ezer ember és család biztos megélhetéséhez járul hozzá nap mint nap. A gyártóvállalat 2023-ban szeretné bővíteni dolgozói létszámát, mivel növelni akarja a termelés mértékét.