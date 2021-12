Több mint 300 hajónak tud majd helyet biztosítani a Fertő Part beruházás keretében megépülő északi kikötő. Az úszómóló rendszert az egyik legismertebb magyar hajós, Fa Nándor cége építi. A munkálatok már folynak a mintegy 2,5 hektár alapterületű vízi területen.

„Az építés számomra egy fontos alkotási folyamat, célunk ezért mindig az, hogy a munkánk során a lehető legkisebb beavatkozást tegyük a tó életébe. Csupa természetes anyagot használunk, illetve olyanokat, amelyek természet semlegesek – fogalmazott Fa.

Fa sportemberként már régóta várta, hogy a magyar oldalon is megépülhessen egy nemzetközi színvonalú kikötő, ami otthont adhat nagy versenyeknek is. „Büszke is vagyok, hogy ennek létrehozásában mi is részt vehetünk” - mondta a világhírű hajós.

Az új létesítmény nem csak vízen, de szárazföldön is minden elvárásnak meg fog felelni, amit a vitorlázás igényel. Igen komoly, sokszoros nagyságrendű fejlődés lesz ez a vízi sportok életében, és nem csak a vitorlázás, hanem például a szörfözés tekintetében is. A vízpart kulturált és könnyű megközelíthetősége nagyon nagyot fog lendíteni a helyszín vonzerején.

A most kiépülő úszómóló rendszer jellemzője, ahogy a vízszint ingadozik, a görgős kerekek segítségével az oszlopokon föl-alá tudnak mozogni az egész kikötő hajóparkostól. A pontonok merülése 15 centiméter, azaz bármilyen sekély vízben gond nélkül működnek.

Első körben az úgynevezett kijáró pontonokat építik ki, tavasszal pedig hozzáépülnek a vendégpontonok is. Ezek közé tudnak majd beállni a hajók. A kikötő minden beállójában víz- és áramvételi lehetőség is lesz.