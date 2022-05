Az adomány 60 ezer fő számára személyenként 8 ezer forintos ajándékutalványt jelent. A humanitárius krízis kezdete óta ez az egy összegben átadott legnagyobb értékű hazai vállalati adomány, amivel a keleti szomszédunkból menekülőket segítik. A kártyákat a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak adták át, ezek egy részét a segélyszervezet közvetlenül adja át a menekülőknek, más részét pedig további segítő szervezeteken keresztül juttatja el az Ukrajnából érkező családoknak - olvasható a vállalat közleményében.

Az ajándékkártyákat bármelyik hazai KiK-áruházban beválthatják a jogosultak az alapvető használati cikkeken, ruházati termékeken át az állateledelig 2022. július 31-ig.

A magyarországi támogatás része annak az összesen 5 millió euró értékű segélyakciónak, amelyet a KiK németországi központja indított el márciusban. Az akció célja, hogy a Lengyelországba, Szlovákiába és Magyarországra érkező ukrán menekülteket közvetlenül, gyorsan és hatékonyan lássák el ruházattal és alapvető használati cikkekkel. Az utalványokat a KiK nemzeti leányvállalatain keresztül osztják szét, mivel ők érik el leggyorsabban a hozzájuk érkezett menekülteket, így gyorsan tudnak cselekedni.

A "KiK-csomag Ukrajnának” program keretében a menekültek a befogadóközpontokba érkezésükkor személyes utalványt kapnak, amelyet a KiK üzletek bármelyikében szabadon beválthatnak, hiszen ők maguk tudják a legjobban, hogy milyen konkrét termékekre van szükségük.

Az 1994-ben alapított KiK az első tíz vállalat között szerepel a legnagyobb német kiskereskedelmi cégek rangsorában, és Magyarországon is egyre növekvő szeletet hasít ki a kiskereskedelmi forgalomból. A női, férfi, gyermek és babaruházaton kívül ajándéktárgyak, játékok, szépségápolási termékek, kiegészítők és lakástextíliák is szerepelnek a lánc kínálatában. Az Európában 4000 üzletet üzemeltető vállalat éves nettó árbevétele eléri a 2,1 milliárd eurót. A KiK a magyar piac iránt is elkötelezett: 106 hazai üzletében több mint 600 munkavállalónak és családjának biztosít stabil megélhetést.