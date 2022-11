A Black Friday-szezonról adott ki adatokat a dán kézben lévő bútorlánc, a Jysk. Az akciók ma már nem egy napra esnek, hanem akár hetekig is tartanak és az évek során a legkülönbözőbb üzletek is csatlakoztak hozzá. Míg 2020-ban a vírushelyzet, 2021-ben pedig – főleg az elektronikai cikkeknél – a chiphiány okozott problémákat, addig idén a Consumer Reports amerikai fogyasztóvédelmi magazin szerint sokan az elszálló infláció miatt megpróbálják a szokásosnál hamarabb beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Így az akciók egy amerikai felmérés szerint rekordokat dönthetnek.

Félmilliárdos napok

Bár az akciók főszereplői jellemzően az elektronikai eszközök, a Jysk is évek óta tartja a Black Fridayt. A 2021-es, 4 napon keresztül tartó akciósorozatban például több mint 18 százalékkal volt nagyobb forgalom, mint egy évvel korábban. Az áruházak forgalma pedig tavaly ebben az időszakban 1,9 milliárd forint volt ebben az időszakban, míg online rendelést 200 millió forint értékben adtak le. Ezeken a napokon jóval nagyobb volt a boltlánc bevétele, a legutóbbi üzleti évében ugyanis naponta átlagosan közel 181 millió forintra rúgott a bevétel, míg a tavalyi négy akciós napon meghaladta az 500 millió forintot.

Fizikai kontra online kosár

Bár az akciós szezonban a vevők inkább a fizikai üzleteket keresik fel a kosárérték - azaz az átlagos vásárlások értéke - 12 ezer forint, szemben az online bolt 32 ezres átlagával.

A tavalyi jyskös toplista szerint a tavalyi Black Friday-napokon a dekorációk a legnépszerűbbek. A legkeresettebb termék egy karácsonyi manó volt, a toplista második helyére egy díszpárna került, míg a harmadik helyen egy matrac állt. Az első tízben tavaly volt még étkezőbe való szék, gamereknek fejlesztett szék, párna és ruhásszekrény is. A cég arra számít, hogy az idén is ezek a termékek lesznek a fókuszban, de toplistára felkerülhetnek a paplanok is.