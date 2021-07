A Készenléti Rendőrség 25 gépjármű szállítására és szervizelésére írt ki közbeszerzési eljárást. A pár száz millió forint értékű beszerzés keretében az autók leszállítására és négy éves szervizelésére kell a pályázóknak ajánlatot tenni, négy részre bontva. A részeket a közbeszerzési állami normatíva - amely a járműveket a műszaki paraméterek és a felszereltség alapján kategóriákba sorolja - alapján határozták meg - derül ki az európai uniós közbeszerzési értesítőből (TED).

Részenként csak egyforma típusú gépjárműveket ajánlhatnak a pályázó cégek.

Az első részben 6 darab felső kategóriás - a személygépjárművekre vonatkozó állami normatíva 1-9. kategóriája közül a legmagasabb, 9. kategóriába sorolt - autót vásárolnak. Az autók "egyedi kialakításúak" lesznek, de a Készenléti Rendőrség ezúttal nem részletezte a közbeszerzési kiírásban, hogy milyen (biztonsági és egyéb) felszereléssel kell ellátni az autókat. Azt sem közölte, hogy kik használjak majd - sofőrrel - a járműveket - feltételezhetően a Készenléti Rendőrség által védett személyek, mint például a közjogi méltóságok közül a köztársasági elnök vagy az Alkotmánybíróság elnöke, illetve az idelátogató külföldi védett személyek.

A nyertes szállítónak és partnerének vállalni kell az autók karbantartását és kárjavítását is, 48 hónapra, összesen nettó 21 millió forint keretösszegig.

A második részben 9 darab egyterű személygépjárművet szereznek be, egyedi kialakítással, továbbá 48 hónapra karbantartási és kárjavítási csomaggal, nettó 31,6 millió forint keretösszegig. Az egyterűeket az állami normatíva 1-5. kategóriába sorolja, a Készenléti Rendőrség legalább a 4. kategóriába sorolt járműre vár ajánlatot (de 5. kategóriás is ajánlható.)

A harmadik részben 6 darab személyszállító könnyű terepjárót szereznek be, egyedi kialakítással, valamint 48 hónapra karbantartási és kárjavítási csomaggal, nettó 21 millió forint keretösszegig. A könnyű terepjárókra az állami normatíva 1-2. kategóriát szab meg, most a 2. kategóriással lehet pályázni, de ajánlat tehető nehéz terepjáróra is.

A negyedik részben 4 darab, a személyszállító személygépjárművekre meghatározott 1-9. kategóriából a 8. kategóriába sorolható autót szereznek be (ilyet használhatnak például az államtitkárok és helyettes államtitkárok), egyedi kialakítással, 48 hónapos karbantartási és kárjavítási csomaggal, legfeljebb nettó 10,8 millió forint keretösszegig.

Az autókat 4-12 hónapon belül kell leszállítani (de előbb is lehet teljesíteni); jótállást legalább 4 évre vagy 200 000 kilométerre kell vállalni. A nyertessel 5 éves megállapodást kötnek. Az ajánlatkérő a szervizelési keretösszegek 25 százalékának lehívására vállal kötelezettséget.

Az ajánlatokat az autók ajánlati ára (az utólagosan beszerelt kiegészítő berendezésekkel, felszerelésekkel együtt, forgalomba helyezve), valamint a szervizelés és kárjavítás nettó rezsi óradíjai alapján értékelik.

A nyílt közbeszerzési eljáráson azok a vállalkozások tehetnek ajánlatot, amelyek az elmúlt három évben rendelkeznek részenként legalább két darab, a kiírásban meghatározott kategóriájú (vagy magasabb) jármű szállításáról referenciával. Az ajánlati határidő augusztus 16-án jár le.