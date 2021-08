Azért dolgozunk, hogy a következő 200 évben is hozzá tudjunk járulni ügyfeleink jólétéhez – szögezi le az Erste Bank frissen kiadott fenntarthatósági jelentésében. A pénzintézet stratégiájának és az alaptevékenységének szerves részeként minél inkább figyelembe vesz társadalmi és környezeti szempontokat is, illetve minden egyes szakterület munkájában megjeleníteni ezt a szemléletet annak érdekében, hogy teljes működését és szervezetét minél felelőssebbé, etikusabbá és fenntarthatóbbá tegye. Az Erste Bank számára rendkívül fontos, hogy ezen a téren is példaértékű üzleti szereplő legyen: az első alkalommal kiadott jelentés célja, hogy összefoglalja a törekvéseket és bemutassa az eddig elért eredményeket.

Az Erste Bank több mint háromezer embert foglalkoztat. Munkavállalóinak 63 százaléka nő, a munkatársak elégedettségi indexe 78 százalékos, a bank sokszínűségi és integrációs alapelvei biztosítják a diszkrimináció- és zaklatásmentes munkahelyi környezetet, és minden egyes ember nagyrabecsülését. A bank 2020-ban elnyerte az Év Családbarát Vállalata címet, a pandémiás időszak alatt pedig a központi területen dolgozó kollégáinak közel 90 százaléka látta el otthonról a feladatát. A pénzintézet a szeptemberi visszatérésre új modellt vezet be, így azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges, a maximális szintre emeli a home office arányát.

Kevesebb a papír

A járványhelyzetből fakadó digitális ugrást az Erste igyekszik minden területen kiaknázni: arra törekszik, hogy ügyfelei lehetőség szerint az összes szokásos banki tranzakciót elektronikusan bonyolítsák, ne kinyomtatott űrlapokat írjanak alá, hanem elektronikus aláírással intézhessék az ügyleteket. Így nem csak az ügyfelek kiszolgálása hatékonyabb, de a háttérirodai feladatok is felgyorsulnak, miközben a papírfogyasztás is jelentősen csökken. A bank 2018-hoz képest több mint 30 százalékkal mérsékelte másolópapír fogyasztását: csak tavaly 14 százalékkal esett vissza a felhasználás, amely már nem éri el az évi 90 tonnát.

A pénzintézet 2020-ban 1800 tonnával mérsékelte szén-dioxid kibocsátását. Az Erste évente több mint 7 ezer megawatt áramot használ fel, ami éves energiafogyasztásának több mint a fele. További egyharmadot tett ki a gáz és a távhő, míg a fennmaradó rész a járművek üzemanyaga. A bank 2020-ban 8,2 százalékkal csökkentette energiafelhasználását, míg villamosenergia-fogyasztását 9,3 százalékkal mérsékelte – részben a folyamatosan modernizált hűtési, fűtési és világítási rendszereknek köszönhetően, de például azért is, mert a bécsi központba irányuló szakmai utazásokat egyre nagyobb arányban vasúton bonyolítják a munkatársai.

Az európai pénzügyi intézmények közül elsőként az Erste Csoport csatlakozott az Európai Bizottság Zöldfogyasztási Vállalás (Green Consumption Pledge) kezdeményezéséhez, vállalva, hogy hét kelet-közép-európai piacán minden ügyfelének biztosítja a befektetés lehetőségét ESG-termékekbe, amit átlátható és könnyen hozzáférhető információkkal támogat. A magyar leányvállalat rendszeres befektetési programja – a MasterCard Az év lakossági megtakarítási terméke 2020 díjat elnyerő – az Erste Future zöld csomagján keresztül kínál lehetőséget fenntartható befektetésre.

Zöldhitelek jönnek

Folyamatosan növekszik ezen kívül a zöldhitelek aránya, tavaly a portfolió 2,5 százaléka minősült ilyennek, miközben a bank határozottan kizárja azokat a termékeket és befektetési irányokat, amelyek árthatnak a környezetnek és a társadalomnak, így például a fegyvereket, a szén értékesítését, az élelmiszer-spekulációkat vagy a kriptovalutákat. Tavaly év végén a pénzintézet szigorította a széntüzeléssel kapcsolatos finanszírozási feltételeket is, a csoport végső célja, hogy 2030-ra nettó kitettsége nullára csökkenjen ezeken a területeken.

A bank kiemelt figyelmet fordít a tisztességes és etikus működésre, a korrupció, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére. Szerződtetett szállítóinak is szigorú követelményeknek kell megfelelniük az etikus eljárással, a környezetvédelemmel és az emberi jogokkal kapcsolatban.

Az Erste Bank a hagyományos banki CSR-tevékenységeken – a kultúra, a művészetek és a sport támogatásán, a pénzügyi kultúra fejlesztésére tett erőfeszítéseken és munkatársai önkéntes és karitatív tevékenységén támogatásán és szervezésén túl – immáron több mint 200 ügyfelet magáénak tudó Social Banking tevékenységével és SEEDS programjával is segíti a társadalmi szervezeteket. Az immáron harmadik évében lévő programban eddig több mint nyolcvan szervezet kapott gyakorlatorientált szakértői támogatást, illetve közel harminc vett részt kétnapos gyakorlati workshopokon cash-flow tervezés és szervezet-átalakítás témakörökben.