A Fény utcai piac már évek óta bajban van, a bérlők száma drasztikusan visszaesett, renoméját pedig megtépázta, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 2017-ben bezáratott egy hentest, amelynek raktárában penészes húst találtak.

A Fény Utcai Piac Kft. 2019-ben megalakulása óta a legrosszabb üzleti évét zárta: 36 millió forint veszteséget könyveltek el, így a II. kerületi önkormányzat nem is vett ki osztalékot, pedig 2014 és 2018 között évi 40 millió forint mehetett a kerület számlájára.

QP | Quality Placement

Az új II. kerületi városvezetés a hivatalba lépését követően elkezdett megoldásokat keresni, hogy a piac látogatóit visszacsábítsa. Az egyik ötlet az úgynevezett profilkötöttség feloldása volt, vagyis hogy megnyissák az utat a klasszikus élelmiszer-kereskedelmen túli üzletek számára is. Korábban erre nem volt lehetőség. Az önkormányzat a profilkötöttséget 2020 végén fel is oldotta, most március végén pedig a közgyűlésen elfogadtak egy koncepciót, amely mentén a piac működni fog a jövőben.

Ebből kiderül többek között, hogy 2020. első felében 17 üzlethelyiség állt üresen, további 4 helyiséget a már említett "penészes hentessel" való pereskedés miatt nem adtak bérbe. A tavalyi év végéig 6 helyiség bérlőre talált, így jelenleg 11 áll üresen és nincs is rájuk érdeklődő - derül ki a dokumentumból.

A piac területén az úgynevezett belső üzletsor, amely az átriumra néz sokkal előnyösebb pozícióban van, mint a hátsó soron lévő, Fény utcai üvegfallal párhuzamosan futó üzletsoron található boltok. Az üres üzletek többsége is itt található.

A kft. ügyvezetésének elképzelése, hogy a külső soron lévő üzlethelyiségek új bérlőivel olyan bérleti szerződést kötnek, hogy egy évig az eredeti bérleti díjnak csak a 10 százalékát, valamint az üzemeltetési költséget kellene megfizetniük. A cég szerint már a közös költség befolyása is hatalmas előrelépés.

A fény utcai piac 2018-ban MTI Fotó, Kovács Attila

Az előterjesztés mellékletéből kiderül, hogy a külső soron található zömmel 29 négyzetméteres helyiségek bérleti díja közel 200 ezer forint havonta, ezt adná alig 20 ezer forintért a cég.

A többi bérlő "felháborodását" elkerülendő a kedvezményes lehetőséget első körben nekik ajánlanák fel. A cég azonban arra számít, hogy az átriumra néző üzlethelyiségek üzemeltetői még ezekkel a kedvezményekkel sem szeretnének átköltözni a külső sorra.

Az üresen álló helyiségek elmaradt haszna havonta több mint 1,6 millió forintra rúg, emellett pedig 940 ezer forint közös költség sem folyik be a cég számlájára, amely így összesen 2,55 millió forint mínusz. Ebben a helyzetben döntött úgy a cég, hogy a bérleti díj 90 százalékáról lemond, csakhogy valaki fizesse a közös költséget.

A koncepcióban egyébként több lehetőséget is felvázolnak arra, hogy az első év után hogyan emeljék a bérleti díjat. Van amelyik szerint 8-9 hónapon át 10 százalékos lépésenként, vagy kéthavonta 15 százalékkal 5-6 hónapon át, esetleg negyedévente 20 százalékkal.

A tervek szerint átszervezik a menedzsmentet is, ugyanis nagyobb hangsúlyt kell fektetni az értékesítésre, a PR-re és a marketingre.