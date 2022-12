Új adót kaphatnak a nyakukba a légi utasok

A 18. kerületi önkormányzat ezer forintot szedne be a 18 évnél nem fiatalabb és a nem kerületi lakos reptéri utasoktól. A reptéri cégek kettős adóztatásról beszélnek, az adó beszedésével megbízott földi kiszolgálók pedig visszakérdeznek, hogy egyáltalán hogyan szedjenek adót, ha egy interneten beregisztráló utassal nem is találkoznak, de az érkező utasokkal is csak akkor van dolguk, ha az utas elveszítette a csomagját - írja a Telex.