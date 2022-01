Újabb három évre nyerte el az Erste Bank a Wizz Air magyarországi kedvezményprogramjának üzemeltetésére kiírt tendert. A pénzintézet 13 éve vezette be az Erste Wizz Air Hitelkártyát, azóta üzemeltetheti a szükséges háttérrendszereket. A diszkont légitársaság most változtatott a három évvel ezelőtt bevezetett pontgyűjtési szabályokon, illetve a 2022. április elsejét követően gyűjtött pontoknál az eddigi 12 helyett 10 hónapban korlátozzák a beváltásra rendelkezésre álló időt.

A Wizz Air Discount Club sem marad ingyenes, április elseje után ugyanis a társaság nem újítja meg automatikusan a lejáratkor a Wizz Air hitelkártyatulajdonosok Wizz Air Discount Club (WDC) tagságát, az csak – havi pár száz forintba kerülő - hűségcsomag megvásárlása esetén érhető el a hitelkártyán az új időszakban. Természetesen az április elseje előtt automatikusan megújult tagságok a lejáratukig élvezhetőek maradnak.

A Wizz Air Hitelkártya hűségcsomagjainak választásával az ügyfelek 2022. április elseje után a kártya lejárta után is megőrizhetik a WDC tagságukat és több pontot gyűjthetnek Wizz Air szolgáltatások vásárlása esetén.

Új hűségcsomagok lesznek

Az Erste az ügyfélszokásokat és a változásokat figyelembe véve vezeti be az új hűségcsomagokat, amelyekkel az aktívan utazók további kedvezménypontokat gyűjthetnek. Az ügyfeleket a pénzintézet a változás részleteiről levélben tájékoztatja, és a lejárat előtt is figyelmezteti őket.

A kedvezményprogram jelenlegi szabályai szerint a Wizz Air Hitelkártya használatakor minden vásárlásra elköltött 100 forint után 1 pontot ír jóvá az Erste Bank, míg Wizz Air szolgáltatások vásárlása estén 100 forint után 2 pont jár. A kártyatulajdonosok Wizz Air pontokat havonta legfeljebb 250 ezer forint vásárlási összeg után kaphatnak. A kártyához továbbra is ingyenes utasbiztosítás jár, valamint az ügyfelek ingyenesen használhatják a Mastercard Gyors Sávot a Budapest Arénában, és a Budapest Airport Gyorsító Sávot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint kedvezményesen vehetik igénybe a Mastercard Airport Lounge szolgáltatásait.

Az újonnan bevezetett Smart csomag választásával az ügyfelek havi 299 forintért – éves szinten számolva, a WIZZ Discount club díjának mintegy harmadáért – őrizhetik meg a tagságukat, miközben a Wizz Air szolgáltatások vásárlása esetén nem 2, hanem 3 pontot ír jóvá a pénzintézet. A már korábban bevezetett Comfort csomagokkal pedig más kedvezményekben is részesülhetnek az ügyfelek. A Comfort promóciós csomag esetében mindössze havi 990 forintért a pontgyűjtési limit összege 450 ezer forintra növelhető, miközben a Wizz Air vásárlások után ebben a csomagban is 3 pont jár, amelyekhez ráadásul kamatmentes részletfizetési lehetőséget is kínál a bank. A Comfort Plus esetében az 1590 forintos havidíj mellett a pontgyűjtési limit 650 ezer forintra nő, a Wizz Air szolgáltatások vásárlásakor pedig 4 pontot kapnak az ügyfelek.

A Wizz Air Hitelkártya továbbra is egyedülálló kedvezmény program a magyar bankpiacon, hiszen az ügyfelek évente akár több utazásra is elegendő Wizz Air pontot gyűjthetnek.

Folyamatosan csökkennek a kedvezmények

A legutóbbi, 2019 februári szerződéshosszabbítás után is komoly kedvezménycsökkentést jelentett be az Erste a Wizz Air bankkártyáknál. A kedvezményt biztosító betéti kártyák megszűntek, a hitelkártyák pontrendszere pedig szigorodott, tulajdonképpen a felére csökkent.