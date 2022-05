Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Most érettségizik a gyermekem, és bankszámlát szeretnénk nyitni a számára. Itt az ideje, hiszen egyetemre készül, ahol már maga intézné a pénzügyeit, a saját költéseit.

Bankkártyára mindenképpen szüksége lenne, hogy tudjon magának vásárolni, könyveket venni. A rokonok is jelezték, hogy pénzt adnának ballagásra, azt is szeretnénk inkább bankban tartani. Mit tanácsol? Hol érdemes számlát nyitni?

Réka

A Financiológus válasza:

Kedves Réka!

Valóban időszerű legkésőbb 18 éves korban megtanítani a gyerekeknek gyakorlatban is a bankolást, sőt akár már korábban is. A hazai hitelintézetek többségénél ma már elérhetők diákoknak szóló számlacsomagok, sok bank akciózik is ezekkel. Érdemes az ajánlatokat végignézni. A CIB Bank például azt díjazza, ha átviszi hozzájuk a szülő a saját bankszámláját, akkor állja a gyerek zsebpénzét néhány hónapig. Ha viszont elégedett a saját bankjával, akkor nem biztos, hogy emiatt érdemes váltania.

A legtöbb banknál a diákszámlákra jellemző, hogy alacsony, sokszor nulla forintos a számlavezetési díj, kedvezményes a bankkártya éves díja is, más tranzakciókért, az átutalásokért viszont fizetni kell. A 150 ezer forintos havi ingyenes készpénzfelvétel is elérhető az összes csomagnál.

A diák várható bankolási szokásait, költéseit figyelembe véve érdemes számlacsomagot választani. Más bank lehet a nyerő, ha a gyerek csak vásárol a bankkártyájával, és más, ha átutalásokat is intéz, például az albérletet így fizeti.

Néhány bank ajánlatát röviden ismertetem.

A Takarékbanknál a Takarék Diák Számlacsomagnak nincs számlavezetési díja, kivéve, ha papíralapú számlakivonatot kér az ügyfél, ez esetben 200 forint. A bank kártyadíjat sem számol fel, és az elektronikus csatornák, így a Netbank és az sms-szolgáltatás használata is díjmentes. Az utalás díja elektronikus csatornákon 100 forint + 0,30 százalék. Amennyiben a diák külföldre megy tanulni, a külföldi kézpénzfelvétel díja külföldön 700 forint + 1 százalék (+0,60 százalék). A külföldi utalás díja elektronikus utalás és euró esetén 100 forint (+0,30 százalék, legfeljebb 6000 forint), egyéb deviza esetén 0,55 százalék, minimum 2500, legfeljebb 25 ezer forint (+0,30 százalék, maximum 6000 forint). Külföldi kártyás vásárlás, ATM-es készpénzfelvétel esetén számolni kell viszont az átváltásoknál a marzsokkal, ez minden banknál így van.

Az Erste Bank a Diák EgySzámlát ajánlja a diákoknak. A díjcsomag megnyitásának nincs költsége, a havi díj 0 forint. A díjcsomagban bármennyi számla lehet nyitni ezért a havi díjért, forint- és devizaszámlát is, az azonos devizanemű számlák közötti átvezetésnek nincs díja. Az átutalás díja attól függ, hogy bankon kívülre vagy belülre irányul, milyen csatornán indítja az ügyfél, azonos vagy eltérő a devizanem. A legkedvezőbb a bankon belüli forint átutalás díja, ha George Weben vagy George Appon keresztül indítja az ügyfél (díjak 05.01-től: 0,136% min. 153 forint max. 8094 forint + 0,35 max. 6000 forint).

A díjcsomaghoz elég egy bankkártya, mert az a számlák között váltogatható, tehát lehet használni a forint- és a devizaszámlához is, a Mastercard Diák kártya éves díja 2351 forint. A készpénzfelvétel külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből: 111 Ft + 1,11 százalék + 0,6 százalék, máshol 580 forint + 1,76 százalék + 0,6 százalék. A devizaváltásnak persze van marzsa náluk is mind a vásárlásoknál, mind a készpénzfelvételnél.

A CIB Banknál a CIB ECO ForYou csomagot ajánlják háromféle korosztálynak is, 18-24, 14-18 és 7-14 éves gyerekeknek. A havi számlavezetési díj minden esetben 0 Ft, és most kondíciós lista szerinti akció keretében 0 forint a Visa Inspire Elektronikus Bankkártya első éves díja. Az átutalásokért fizetni kell a kondíciós listák szerint. A külföldi készpénzfelvételek díja a bankkártya típusától és attól is függ, mely ország melyik bankjának az ATM-jét használja a diák.

Az UniCredit Bank diákoknak szóló számlacsomagját 14–26 év közöttiek vehetik igénybe, a számlanyitáshoz 18 éves kor alatt törvényes képviselő jelenléte és aláírása szükséges. A számla 18 év alattiak számára meghatározott keretek között, korlátozott rendelkezési joggal vehető igénybe. A diákoknak szóló számla megnyitása díjmentes, de van 224 forintos zárlati díj. Az átutalások díja itt is magasabb, a bankkártyához pedig elég borsos költségek társulnak, a Mastercard Standard bankkártya tagsági díja 7153 forint, a kibocsátási díja pedig 5392 forint.

A Gránit Bank a A diákoknak a Digitális Számlacsomagot ajánlja, akár szelfis számlanyitással otthonról meg tudják nyitni a számlát, ebben az esetben még 10 ezer forint jóváírást is ad a bank. Ha ügyfelet ajánl a diák, akkor további pénzt gyűjthet. A számlához ingyenes az összes elektronikus szolgáltatás beleértve a NetBankot, a VideóBankot és az eBank mobilbanki applikációt, és ingyenesen érkeznek a tranzakciókról a banki üzenetek iSMS formájában, továbbá akcióban díjmentes a Gránit Digital kártyaszolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy akár a számlanyitás másnapján használhassa bankkártyáját online vásárlásra vagy az üzletekben érintéses mobilfizetéssel. A Digitális Számlacsomagot ingyenesen lehet megnyitni és nincs havi számlavezetési díja, a bankkártya viszont fizetős. A diákoknak alapvetően a Gránit Standard Mastercard nem dombornyomott bankkártyát javasolják az alacsony költségek miatt. A bankkártya kibocsátási díja 3090 forint, az első éves bankkártya díj 0 forint, a második éves bankkártya díj pedig 3090 forint. A külföldi ATM-ből történő készpénzfelvétel díja 200 forint+0,75 százalék, ha EGT országon belül szeretnének a számláról utalást indítani, abban az esetben 0,40 százalék (min. 0 forint; max. 8 000 forint) költséget számol fel a bank.

Az OTP Bank számlái is a legversenyképesebbek között vannak. 16 és 24 éves kor között az OTP Junior számlát ajánlja a bank. Az OTP Junior számlacsomag 0 Ft számlavezetési havidíjjal vehető igénybe, valamint 0 forint a betéti kártya éves és kibocsátási díja is, szintén 0 forint az internet- és mobilbank havidíja is, illetve a megnyitás maga is teljesen díjmentes ügyfeleink számára. A külföldi készpénzfelvétel díja már magasabb, az átutalásokért szintén kell fizetni. Az OTP-nél ugyanakkor elérhető egy úgynevezett Árfolyam+ számlacsomag elem is, ez havonta 99 forintba kerül, amiért cserébe 150 ezer forintig devizaközép árfolyamon számolja el a bank a külföldi tranzakciókat.

A K&H Bank 26 év alattiaknak a K&H ifjúsági számlacsomagot kínálja, mely korosztálytól függően díjszabásaiban eltérő. Fontos, hogy 18 év felett is szükséges a tanulói jogviszonyt igazolni a számla megnyitásához. A megnyitásnak nincs költsége, a havi számlavezetési díj szintén 0 forint. Az első éves bankkártya díj 0 forint, a második évtől a 14-18 év közöttieknek 3629 forint, a 18-26 év közöttieknek 5444 forint a kártya díja. Az átutalás díjköteles tranzakció a banknál, ahogy a külföldi készpénzfelvétel is.

Sok diák és szülő is esküszik a bankok mellett vagy helyett a Revolutra. A fintech cég mellett szól, hogy gyakorlatilag minden olyan szolgáltatást ingyen nyújt, amire a diákoknak szükségük lehet. Telefonon keresztül lehet számlát nyitni, a bankkártyát postán küldik, a külföldi használatnál kedvezményes az átváltási árfolyam. A magyar bankok a magyar nyelvű jól elérhető ügyfélszolgálatot és a magyar betétbiztosító védelmét, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmét tudják ajánlani a külföldi diákoknak, a fintech cég viszont kedvezményesebb árfolyamon váltja a devizát. Érdemes egy diák esetében ezt is megfontolni, bár ha több százezres, milliós megtakarítása lesz a ballagási pénzből, akkor jegybank figyelmeztetéseire sem árt odafigyelni.