Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Lehetőleg olyan kérdéseket válaszolnak meg a szakértők, segítenek a döntésben, amelyek sokakat érdekelnek, és amelyek sok családban okozhatnak konfliktusokat.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk nemrég. A férjem a covid áldozata lett, én pedig itt maradtam két általános iskolás és egy óvodás gyerekkel. Mivel három gyereket neveltünk, én nem mentem vissza dolgozni azóta sem, jövedelmem nincs. A férjem volt a fő kereső a családban, az ő nevén van minden, a bankszámlák, az értékpapírok, ingatlan, autó minden, de ezek a családhoz tartoznak, én és a gyerekek is ebből éltünk eddig.

Végrendeletet nem írt, nem számítottunk erre a tragédiára, csak 49 éves volt. Tudom, hogy van pénzünk a bankban, a pin-kódot is tudom a kártyához, vannak megtakarítások, de azt mondják az ismerőseim, hogy ne vegyem ki, mert az nem biztos, hogy legális.

Most baráti kölcsönökből élünk, fizetjük a számlákat, hiába van pénzünk elvileg. Rettenetesen nehéz a helyzetünk minden szempontból, lelkileg is megvisel bennünket a mostani helyzet és anyagilag is.

Hogyan juthatnánk hozzá a család ezekhez a pénzekhez mielőbb?

Katalin

A Financiológus válasza:

Kedves Katalin!

Őszinte részvétem önnek és a gyermekeinek. A bankszámla tulajdonosának halála után a bankoknak kötelességük zárolni az elhunyt bankszámláját, így senki sem férhet hozzá a vagyonhoz, amíg le nem zajlott a hagyatéki tárgyalás. Ez az eljárás védi egyebek mellett az olyan kiskorú gyerekek érdekeit, mint az ön gyermekei is, ha például mindkét szülőt elveszítették, nehogy más rokonok, ismeretlenek, ismerősök kisemmizhessék őket.

Főszabályként az elhunyt gyermekeié az örökség, a gyermekek mellett az elhunyt házastársát megilleti az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon a holtig tartó haszonélvezeti jog, továbbá a hagyaték többi részéből egy gyermekrész.

Ha például az örökhagyónak volt három gyereket és egy felesége, ahogy az önök esetében, a hagyatékában pedig van egy közösen lakott lakás és más értéktárgyak, akkor a közösen lakott lakást az örökhagyó gyerekei öröklik 1/3–1/3 arányban, a feleség haszonélvezeti jogával terhelten, a többi vagyonelemet, például az értékpapírokat pedig a gyermekek és a házastárs öröklik 1/4-1/4-arányban.

Fontos tudnia, hogy a gyermekek tulajdonában álló ingatlan tulajdonának átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyására akkor kerülhet sor, ha a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve azt állapítja meg, hogy az ügylet a gyermek érdekében áll.

Az ön jogosultsága a gyermekek pénzének és értéktárgyainak kezelésében is korlátozott lesz. A gyerekek örökségét pénzintézeteknél gyámhatósági fenntartásos betétben kell elhelyezni.

A letétbe elhelyezett pénz feletti rendelkezésre a gyámhivatal csak a törvényes képviselőt jogosíthatja fel, a pénz felvételére általában csak akkor kerülhet sor, ha a gyermek valamilyen szükségletét kell finanszírozni, amely fedezésének költségeit a szülő vállalni nem tudja, vagy a gyermek pénzének más, kedvezőbb befektetésére van lehetőség, mint a gyámhatósági fenntartásos betét. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a gyermek érdekében a gyámhatóság engedélyt adjon a betétben elhelyezett pénznek államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe, ingó- vagy ingatlan vagyonban történő befektetésére.

Vannak olyan megtakarítások, amelyekhez már a hagyatéki tárgyalás előtt is hozzáférhetnek a kedvezményezettek. Ha kedvezményezettet jelölt meg az elhunyt, akkor ezek a megtakarítások egy az egyben kikerülnek a hagyatékból, és csak a kedvezményezettet illetik meg.

Meg lehet adni haláleseti kedvezményezettet a bankszámlához, ha a férje így tett korábban, és ön a kedvezményezett, akkor a bankszámla felett rendelkezhet. Ellenkező esetben még a társkártyát sem használhatja a bankszámlán lévő összeg felvételéhez. Szintén a kedvezményezett kaphatja meg az életbiztosításokban lévő megtakarítást, valamint a nyugdíjpénztárakban, egészségpénztárakban felhalmozott összeget, ha az elhunyt korábban adott meg ilyen megbízást.