Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe. Ezúttal egy örökléssel kapcsolatos kérdésre válaszolunk.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Biztosítási kérdésem van nekem is. Érden lakunk egy családi házban, amelyet nemrég felújítottunk az otthonfelújítási programban. Kisebb szépészeti munkákon kívül (új frontok kerültek a konyhabútorra, de nem lett kicserélve a bútor maga, és át lettek festve a falak), amelyek nem növelik érdemben az ingatlan értékét, az egyetlen nagyobb beruházás az volt, hogy napelemeket szereltettünk fel.

A biztosítónál érdeklődtünk ennek a biztosításáról, és azt mondták, meg kell újítani a lakásbiztosításunkat, mert az eddigi már nem fedezné az újjáépítés költségeit a megnövekedett árak miatt. A korábbi biztosítási díjunk évente 80 ezer forint volt, amit negyedéves bontásban fizettünk. Az új ajánlat 150 ezer forint lenne évente, amit én elképesztően magasnak tartok. Értem, hogy emelkednek az árak, de pusztán a napelemek miatt reális ez az összeg? A villanyszámlánk korábban havonta átlagosan 20-21 ezer forint volt, ami most nulla lesz, de a biztosítási díj a megtakarítás harmadát elviszi.

Egyelőre nem tudom, elfogadjam-e az ajánlatot, vagy van más megoldás? Mit javasol ilyen helyzetben? Érdemes egyáltalán megkötni a biztosítást?

Laura

A Financiológus válasza:

Kedves Laura!

Valószínűleg sokan vannak most az önéhez hasonló helyzetben. A napelemek felszereltetése már eddig is népszerű beruházásnak számított a támogatott otthonfelújítási programban, a nyáron bejelentett rezsiváltozások pedig még több családot ösztönöznek arra, hogy végezze el ezt a fejlesztést.

A biztosítást érdemes megkötni, mert a napelemekre ugyan vállalnak a gyártók garanciát, de az nem vonatkozik a rongálásukra, az ellopásukra vagy pedig az extrém időjárás okozta károkra, például arra, ha egy jégesőben megsérülnek a panelek.

A régi típusú lakásbiztosítások általában nem tartalmaztak napelemre vonatkozó fedezetet, hiszen több évtizeddel ezelőtt még nem volt általános igény erre. Az újabbaknál viszont sok esetben már az alapcsomagban szerepel a napelemek biztosítása is. Azt javaslom, mindenképpen végezzen el valamelyik alkuszcég honlapján egy kalkulációt az ingatlan adatait megadva, és akkor kiderül, melyik biztosító, mennyiért vállalja a ház biztosítását. Hasonlóan a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz (kgfb) hatalmas különbségek lehetnek az egyes biztosítók ajánlatai között mind a fedezetek, mind a díjak terén.

A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) is van egy kalkulátora, ez az úgynevezett minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokat (mfo) hasonlítja össze. Itt is érdemes körülnézni. Ezeknek a biztosításoknak közös jellemzője, hogy a napelemek biztosítása már az alapcsomagban benne van, ahogy a napkollektorok, hőszivattyúk biztosítása is. Az mfo termékek nem feltétlenül olcsóbbak a minősítéssel nem rendelkező biztosításoknál, de fogyasztóbarátabb a kárrendezés, szélesebb körű a fedezet az MNB elvárásai miatt.

Emellett van még egy lehetőség. Azt is megteheti, hogy két biztosítást köt, egy hagyományos lakásbiztosítást - például megtartja a régi lakásbiztosítást -, amelynek a díja kedvező és elfogadható az ön számára, és mellé külön köt egy másik biztosítást csak a napelemekre. Ennek a díja egy átlagos családi ház esetében valószínűleg a töredéke lesz annak a plusz 70 ezer forintnak, amit a biztosítója kalkulált önnek az új biztosításban. Egy két-három millió forintos napelem-beruházást például évente nagyjából 20-25 ezer forintért lehet biztosítani. Több olyan esetről hallottam mostanában, ahol ezt választották az érintettek, vagyis egy másik biztosítónál kötötték meg külön a biztosítást a napelemekre.