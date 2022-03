Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

A lakáshitelem révén benne vagyok a kamatstopban. Nagyon sokat olvasok mostanában a kamatok emelkedéséről, és nem tudom, mi vár ránk, ha véget ér a kamatstop. Jelenleg 68 ezer forint a törlesztőrészletünk, három hónapos a kamatperiódus, még körülbelül 10 millió forint a tartozásunk. Mennyivel fog emelkedni a kamatstop után a részletünk? Kaptunk a banktól kétféle ajánlatot, hogy váltsuk át fix kamatozásúra, annak a részlete legkevesebb 82 ezer forint lenne már a jövő hónaptól, viszont később nem emelkedne öt vagy tíz éven át. Mit tanácsolnak ilyen helyzetben?

Kinga

A Financiológus válasza:

Kedves Kinga!

Megértem a dilemmáját, nagyon sokan vannak most hasonló helyzetben, a kamatstop mintegy 470 ezer jelzáloghitelest érint. Ez az a kérdés, amelyre a Napi.hu Podcastjában még Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója sem mert száz százalékosan biztos tippet adni.

A kamatstop lényege az, hogy a hiteleket a tavaly október végi referenciakamatok alapján kell fizetni ez év közepéig. A három hónapos kamatperiódusú hiteleknél ez a három hónapos bubor, amely akkor 2,02 százalékos volt. Ehhez jön még hozzá minden hitelnél a kamatfelár, ami jellemzően legalább öt éven át nem változik.

Amikor a törlesztőrészletet fizeti, abból a kamatrész mindig a fennálló tartozásra időarányosan eső kamat. Vagyis 10 millió forintnál most a 2,02 százalékos bubor és a kamatfelár időarányos része. Az idén tehát 202 ezer forint az, amit a bubor miatt évente kamatra kifizet, ez havonta 16 833 forint. A kamatok valóban meredeken emelkednek. A három hónapos bubor most már 6,2 százalékos, ami azt jelenti, hogy 10 millió forintos hitel esetében az éves kamat, amit csak a referencia kamatra fizetni kell 620 ezer forint, ami havonta 51 667 forint. Már ennyiből ki tudja számolni, hogy ha a kamatok nem emelkednek tovább, akkor is hozzávetőlegesen 35 ezer forinttal emelkedik majd júliustól a törlesztőrészlete. Ez alapján célszerűnek tartom megfontolni a bank ajánlatát a fix kamatozású hitelekre történő áttérésre.

Érdemes azt is tisztázni, meddig érvényes a bankok mostani ajánlata. A fix kamatozású hitelek kamatai is emelkednek ugyanis, lehetséges, hogy ha sokáig vár a fixesítéssel, a mostaninál kedvezőtlenebb, magasabb törlesztőrészlettel járó ajánlatot kap a bankjától. Tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) várhatóan folytatja a kamatemeléseket, valószínűleg akkor jár a legjobban, ha minél előbb fixesíti a hitelét, még akkor is, ha így most néhány hónapon át magasabb részletet kell fizetnie, mintha bent marad a kamatstopban.

A bankok jellemzően kétféle ajánlatot adnak, az egyik ötéves, a másik tízéves kamatperiódusra szól. Amikor mérlegel, hogy a kettő közül melyiket fogadja el, akkor azt kellene megjósolni, a következő öt évben hogyan alakulnak majd Magyarországon a kamatok. Jelenleg a szakemberek azt mondják, hogy 2023-ra sikerülhet a jegybanknak megfékeznie az inflációt, és ezután csökkenhetnek a kamatok. Ez alapján érdemesebb lehet az ötéves kamatperiódust választani, hiszen annak a hitelnek öt év múlva csökkenhet a törlesztőrészlete, míg egy tízéves hitelnél tíz éven át megmarad a mostani magasabb kamat.

Úgy is dönthet, hogy bent marad a változó kamatozású hitelben, ebben az esetben azzal kell számolnia, hogy amíg a kamatcsökkentés el nem kezdődik, emelkedhet a törlesztőrészlete, mihelyst azonban elindulnak lefelé a kamatok, ismét kevesebbet fizethet majd, néhány hónapon belül követik a részletek a piaci folyamatokat. Jelenleg nem lehet pontosan megjósolni, hogy melyik változattal jár a legjobban a futamidő végén. Az is benne van a pakliban, hogy ha gyorsan csökkennek majd a kamatok, akkor a változó kamatozású hitel fenntartása lesz a legjobb megoldás. Ha viszont nem akar kockáztatni, és úgy látja, a fix kamatozású kölcsön fizetése mellett nyugodtabban alszik, akkor fogadja el a bank ajánlatát. Én személy szerint az ötéves kamatperiódusú hitelt választanám.