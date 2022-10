Október 12. szerdától lehet nevezni a hungaricool.hu oldalon azoknak a vállalkozóknak, akik megmérettetnék termékeiket és vállalnák az országos kereskedelmi cégnek szállítással járó fejlesztések meglépését is. Az immár negyedik termékverseny nyertesei ehhez minden segítséget megkapnak, mivel a K&H beszállásával a nyerteseket most személyre szóló tanácsadással és finanszírozással is segítik.

Az elmúlt három évben 100-150 termékkel neveztek kisvállalkozók, amiből a 15 fős szakértői zsűri nagyjából 20 fős gárdára csökkenti a nevezőket, közülük végül maximum 10 nyertes lesz, akik a Spar Beszállítói Akadémia elvégzése után a termékeikkel az üzletlánc polcaira kerülnek.

Ez jelen esetben 35 Interspar üzletet és mintegy 100 Spar Extrát jelent, így nem csoda, hogy az elmúlt évek nyertesei szinte egyformán nyilatkoztak azzal kapcsolatban, mennyire sokkoló élményt jelentett, mikor a kis webshopjuk működtetése után hirtelen beérkeztek az első sparos rendelések. A versenynyitó sajtótájékoztatón Koletán Gergely, a Chiliyard alapítója elmondta, hogy már az üzletlánc első megrendelése is meghaladta korábbi egész éves forgalmát. Többek között ezért szükséges a Spar és a K&H által szervezett mentorálás, amely a csomagolások optimalizálásától, a minőségbiztosításon, a finanszírozáson és logisztikán át az újabb alkalmazottak bevonására is felkészíti a szintlépésre törekvő nyertes vállalkozókat.

A kiválasztáshoz persze a minőségi terméken túl egy elkötelezett vállalkozóra is szükség van, aki a zsűri szerint is képes arra, hogy a konyháját kisebb telephelyre cserélje. Ezen kívül a Hungaricool zsűrije a termékek fenntarthatóságát és innovációs értékét is nézik. A cél gyakorlatilag a piaci termelői tevékenység áruházi polcokon is működős, önazonos formába öntése.

Szép kilátások

Bár végül a vevők döntenek, és nem minden termék marad a polcokon, évről évre javulnak a számok. Míg az első széria 8 nyerteséből csak 3, addig a második kör 7 nyerteséből már 6-an újíthatták meg szerződésük a Sparral. A tavalyi 11 nyertes között már kézműves italfőzdék is voltak, bár az idei eredményei még váratnak magukra, a Hungaricool programból származó előző éves 142 milliós bevételhez képest, idén már októberre 131 milliónál tartanak.

Összességében az eddigi 26 nyertes beszállítónak eddig több mint 100 cikke került a Spar polcaira. Az idei versenyen élelmiszer és non-food kategóriában is lehet nevezni. A pályázatok összeállítására és elküldésére egészen december 6-ig van lehetősége a vállalkozó kedvű vállalkozóknak.