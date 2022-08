A közelmúltban a globális ellátásiláncban történt fennakadások (a hongkongi tüntetések, a pandémia, az Evergreen szállítóhajó balesete a szuezi csatornában) hatásaikban mind eltörpülnek a február végén Oroszország által kirobbantott ukrajnai háború gazdasági hatásai mellett. Ennek is betudható, hogy mára a devizaárfolyamokban bekövetkező volatilitás vált a hazai importőrök legnagyobb pénzügyi kockázatává: még az alapvető élelmiszerellátáshoz kapcsolódó, illetve: még a csúcstechnológiát használó agrárszektorokban is kihívásokat jelentenek,

Különösen igaz ez a növényvédelmi ágazatban, ahol a folyamatos termeléshez, illetve az alvállalkozók ügyfélkiszolgálási képességének biztosításához időben kell jó előre és mennyiségben a korábbiakat meghaladó rendelést kell leadniuk a hazai kkv-knak a későbbi szállításra. Az árfolyamkockázat nem csupán a hagyományos termékekre, hanem az élelmezés-ellátási biztonsághoz kapcsolódó gépekre, valamint a high-tech eszközökre egyaránt vonatkozik. Ilyen piacok például mezőgazdasági vontatók (traktorok), valamit a hazai robbanás előtt álló agrárdrónok piaca is.

Permetező drónt akarnak

A mintegy 1 millió eurós éves forgalommal rendelkező, tatabányai AgroTechnik-Traktor Kft elsősorban Japánból, valamint Indiából importál kisteljesítményű traktorokat. Az átlagosan 10 ezer eurós, használt gépek beszerzésében mára jelentős kihívások keletkeztek.

Korábban másfél hónap volt a megrendeléstől számított szállítási idő, idént azonban megtörtént, hogy a februári megrendelésünket csak júliusban kaptuk meg - közölte Kailbach Attila, a cég ügyvezető igazgatója. A tengeri szállítás lényegesen időrablóbbá vált; előfordult már az is, hogy a kikötőben két hétig várakozik a szállítmány, mert nincs vonat, amire átrakodnák. Máskor pedig előfordult az is, hogy a tengeri átrakodás azért csúszott, mert covidos lett a hajó legénysége, így a szállítmány szintén hetekig a nyílt vizeken vesztegelt.

Hasonló helyzetről számolt be Udvarhelyi Csaba, a főként permetezést végző drónokkal kereskedő Drone alapító-ügyvezetője. A szegmensben piacvezetőnek számító cég korábban a Kínából megrendelt drónokat 1-2 hét alatt kézhez kapta - jelenleg ez az idő már akár két hónapra is kitolódik. - Mivel a növényvédelmi szezon nem tudja mindezt és megkezdődött, a folyamatos ellátás miatt eleve nagyobb mennyiséget kellett rendelnünk, így a pénzügyi kitettségünk is emelkedettebb összeggel futja az időszak árfolyamkockázatát - magyarázta Udvarhelyi Csaba.

Klasszikussal nem megy

Az ilyen, előre nehezen kalkulálható gazdasági kockázatok a klasszikus pénzügyi szolgáltatókkal nehezen megoldható; az AgroTechnik legfrissebb kihívása például az, hogy az indiai partnerei kérésére dollárelszámolásra kellett áttérniük, míg a Japánból rendelt gépeket egyelőre jenelszámolással kezelik. A folyamatosan emelkedő-liftező árfolyamok miatt a cég olyan megoldást keresett, amely rugalmasabb és mindenekelőtt olcsóbb volt, mint az általuk korábban igénybe vett klasszikus banki treasury szolgáltatások.

A Drone Agro tavaly futott bele hasonló helyzetbe, amikor jelentős mennyiségű euróra volt szükségünk az import fedezetére, de azzal szembesültek, hogy a hagyományos bankoknál nem részesülhetnek sem deviza eladási árfolyamkedvezményben, sem pedig egyedi elbírálásban. Mindkét agrárcég a kedvezményes árfolyamváltásra, illetve az árfolyamkockázat csökkentésére keresett megoldást, melyet végül egy fintech szolgáltatónál találtak meg.

A magyarországi piacon újdonságnak számító iBanFirst ezt a rugalmasságot, egyedi és élő kapcsolattartást vállalt, ami Udvarhelyi Csaba szerint megoldja a helyzetüket. - Tudom követni a pénz mozgását, el tudom érni a kapcsolattartómat, az utalásnál automatikus IBAN ellenőrzést kapok, nincs tehát elgépelési kockázat és ha valami probléma akad, azonnal visszajelzést is adnak. Ezek a kényelmi eszközök egyrészt segítik az üzletet, másrészt rengeteg felesleges pénzüggyel összefüggő stresszhelyzetet levesznek a vállamról -mondta a cégvezető.

Gyorsan növekvő fintech

A pénzügyi rugalmasság mellett az árfolyamkockázatokkal szembeni megoldások jelentik a legnagyobb segítséget a magyar importőröknek az iBanFirst szerint. A majdnem egy évtizede Franciaországban alapított, nemzetközileg elismert pénzforgalmi intézmény szolgáltatási fókuszában a kis-és középvállalkozások napi pénzügyi szükségleteinek kezelése áll. Például egy speciális online platformot biztosít a különböző deviza tranzakciók lebonyolításához.

A Magyarországon több száz vállalati ügyféllel dolgozó, de ma már Belgiumi központtal működő iBanFirst Franciaországban, Hollandiában és Németországban külön irodával is rendelkezik, és az EU-ban több ezer ügyfelet szolgál ki. A PSD2 alapján pénzforgalmi intézményként engedélyezett és szabályozott, AISP és PISP akkreditációval rendelkezik, a SEPA által elismert és a SWIFT tagja. A cég 2021 márciusában másodjára is felkerült a Financial Times leggyorsabban növekvő európai vállalatok ezres listájára (258.), de Belguiumban a „Deloitte Technology Fast 50 Award” verseny fintech kategóriájában a leggyorsabban növekvő technológiai vállalat címet is elnyerte.