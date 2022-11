Bajban vannak a fitnesztermek, a kormány nem segít

A fitnesztermek közül sok komoly veszteségeket halmozott fel a koronavírus-járvány miatt, és törzsközönsége egy részét is elveszítette, mert a zárva tartás idején jó páran átszoktak a futásra vagy az otthoni tornázásra. Most pedig itt az újabb megoldandó feladat - a konditermek jellemzően nagyok, ezért drága kifűteni őket, és akkor a légcseréről, a takarításról és a karbantartásról még nem is beszéltünk - írja az Euronews.