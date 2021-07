A flipper múzeuma nem száraz történelemkönyv, mégis jelentős mennyiségű tényadatot tartalmaz. Így kiderül belőle például az is, hogyan született meg az 1929-33-as világválságot követően a flipper modern változata és hogyan vált innentől a gazdaságpolitika nélkülözhetetlen fejőstehenévé és bűnbakká is egyszerre Amerikában, majd hamarosan Magyarországon is - derül ki az erről szóló közleményből.

Az egyik legérdekesebb gazdasági vetülete a flippereknek, hogyan alakult egy járék ára, vagy éppen annak húszfilléressel működő ősein az elmúlt évszázad során. De arról is szó esik, hogy miként változott Magyarországon az üzemeltetési modell a harmincas évektől, amikor a játékasztaloknak helyt adó kávéházak tulajdonosai és az ősflipperek piacát uraló mogulok egymás közt még bevételmegosztásról szerződtek. Érdekesek a gépek üzemeltetői konjunktúra ciklusai is, amelyekben a rövid ideig tartó magas megtérüléseknek gyakran az állam extrém piaci beavatkozásai vetettek véget. 1934-ben például Fiorello LaGuardia polgármester New York-ban elrettentő politikai akcióként 2000 darab, 200 ezer dollár összértékű, különböző játékgépet vettetett a tengerbe.

A könyvből kiderül, hogyan teremtett elő a Kádár-rendszer annyi keményvalutát, amellyel a KGST-n belül egyedülálló - osztrák közvetítéssel amerikai eredetű - flipper és játékautomata flottát tudott az országba importálni. Mindezt már 1962-től, amikor még a Coca-Cola is tiltólistán volt itthon. A flipper múzeuma emellett bepillantást enged a szocializmusban játéktermet működtető kisvállalkozók világába, miközben megrajzolja a kilencvenes években a szórakoztatóiparban vezető szerepet betöltő, nemzetközi háttérrel rendelkező magyar üzletember portréját is.

A körülbelül 250 oldalas kiadvány mindemellett elsősorban játéktörténeti áttekintés, portrégyűjtemény és a Flippermúzeum kiállítását bemutató fotóalbum. A Flippermúzeum Magyarország egyik legnépszerűbb tematikus múzeuma a Tripadvisoron. Az intézmény ritkaságnak számít az egész világon. ‘A flipper múzeuma’ kötet még idén angolul és németül is megjelenik majd.