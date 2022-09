A vállalatok nagy többsége, ha szükség volt ilyenre, már megkötötte új gázszerződését szolgáltatójával, így mostanra mindenki pontosan látja, mennyivel fog többet fizetni, mint eddig - derül ki a G7 vállalati körképéből. A helyzetről sokat elárul, hogy az, akinél „csak” 5-6-szorosára emelkedett az energiaköltség, már kedvezőnek ítélte a saját helyzetét.

Penk Márton, a fémnagykereskedelemmel és aluminiumgyártással is foglalkozó Martin Metals ügyvezetője azt mondta, náluk ilyen mértékű volt az ugrás, de a piaci trendek alapján ennél sokkal rosszabb is lehetett volna. A másokhoz képest visszafogottabb drágulásban komoly szerepe van, hogy a cégnek nem most kellett letárgyalnia a feltételeket, hiszen 2024-ig élő szerződésük van. Ennek keretében pedig a gáz egy részét előre rögzített áron kapják. Enélkül hat-tízszeresére ugrott volna a költségük.

Áthárítani vagy nem hárítani

Balog Zoltán a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezetője azt mondta a hírportálnak, hogy nekik a gáz ára a korábbinak a tízszeresére nő októbertől, és az áramnál ugyan még nem látják pontosan a drágulás mértékét, de jelen állás szerint ott is 5-6-szoros lehet az ugrás.

Ennek az lesz az eredménye, hogy míg eddig egy palack üdítőben az energia költsége nagyjából 2-3 forint volt, jövőre 14-15 lesz. A cégvezető szerint ez a polci árakban akár 10 százalékos emelkedést is okozhat.

Ez persze azt feltételezi, hogy a költségnövekedést sikerül áthárítani, ami nem mindenhol evidencia. Laczay Péter, az állatgyógyászati készítmények gyártó Lavet Kft. alapító-tulajdonosa például kérdésünkre azt mondta, náluk valószínűleg nem lesz erre lehetőség. Szerencséjükre a társaság energiafelhasználása nem túl nagy, így bár a gáz náluk is 10-12-szeresére drágul, ez még nem kigazdálkodhatatlan, igaz az eredményüket jelentősen csökkenteni fogja.