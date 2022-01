Az IEA egyik új tanulmányában azt a 400 lépést veszi sorra, mellyel a szervezet szerint elérhető, hogy a világ 2050-re nettó nulla szén-dioxid-kibocsátási értéket mutathasson. A szervezet szerint 2025-től nem lenne szabad új fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánokat értékesíteni. Vagyis 3 és fél év múlva se gázbojlert, se a lakásba való gázcirkót, se pedig kondenzációs kazánt nem lehetne üzembe helyezni azért, mert a gázkazán sok olyan káros anyagot bocsát ki a működsése során.

Bár ilyen radikális tervből van épp elég a világon más területeken is - például a húsfogyasztás teljes tilalma, vagy a műanyag teljes kivezetése minden területről -, de a gázkazánok és -tűzhelyek esetében már sok valódi lépést is tettek. Ahogy a G7 felhívja a figyelmet: New Yorkban 2023 decemberétől kezdve már nem lehet olyan hétemeletesnél alacsonyabb új házat átadni, amelyben földgázt égetnek (a tűzhelyen és/vagy a kazánban). A gáz tiltása a liberális vezetésű kaliforniai településekről indult évekkel ezelőtt, és mára komoly mozgalommá fejlődött, többek között Boston, Denver és Seattle is hasonló úton jár már.

Alapvetően két ok miatt kerül egyre több helyen tiltólistára a gáz: a fosszilis energiahordozó használata sok károsanyag-kibocsátással jár, másrészt egészségügyi megfontolások is állnak a háttérben. A Washington Post a napokban közölte egy új felmérés eredményét, amely szerint a gáztűzhelyek jóval nagyobb környezeti terhelést okoznak és egészségügyi kockázatot jelentenek, mint eddig gondolták.

A tűzhelyeknél az is probléma, hogy főzés közben csak a metán egy része ég el, később kikerül a légkörbe, ahol erőteljesebben segíti a felmelegedést, mint a CO2. Sokkal erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid. Másrészt az égés során nitrogén-dioxid is keletkezik, ami magasabb koncentrációban egyértelműen káros a ház lakóinak egészségére.

A szakemberek már jó ideje arra biztatják a háztartásokat, hogy ha tehetik, a gáztűzhelyeket cseréljék le elektromosra. Azért is, mert egy friss kutatás szerint a gáztűzhelyek szivárogtatják a metánt, és a szennyezés háromnegyede kikapcsolt állapotban jut a levegőbe.

Amerikában jelenleg a háztartások több mint harmadában, körülbelül 40 millió otthonban főznek gázzal. Az iparág szereplői élesen ellenzik a városok földgázellenes lépéseit, elsősorban a probléma relativizálásával érvelnek: azt mondják, hogy a háztartások metánkibocsátása egyre csökken, és egyébként is elenyésző mértékű a légkörbe kerülő metán teljes mennyiségéhez képest.

A gázipar legfőbb érve az általános tiltás ellen egyébként az, hogy a gázzal megszűnne az amerikai lakosság választási lehetősége az energiahordozók között, ráadásul pont az olcsóbb, sokak számára kedvezőbb lehetőséget vennék ki a pakliból.