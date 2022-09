Péntek délelőtt nagyon régen nem látott napi beszakadásban voltak a gáztőzsdei árak: az ICE TTF szerint az európai referenciaként szolgáló októberre szóló szállítási szerződések 12,8365 százalékos esés után, 211,815 euró/megwattórán állnak. Csütörtökön a referenciaár még 243 eurón állt a fronthavi szerződéseknél.

Az áresés oka, hogy az Északi Áramlaton szombaton újraindulnak az orosz gázszállítások, miután szerdán három napra, karbantartásra hivatkozva lekapcsolta a tranzitot a Gazprom. Németország már eleve nem számolt azzal, hogy újraindul az import, mivel a legutóbbi két leállásnál a kapacitás először 40, majd 20 százalékára vágták vissza a mennyiséget az oroszok.

Biztató az is, hogy az ICE TTF novemberi szerződéseinél is esnek az árak: 221,15 volt a kurzus 12:30-kor, még hozzá jelentős volumennél. Mindez 11,215 százalékos esést jelent. Hovatovább, a decemberi árak is 11,47 százalékos mínuszban vannak, 221,17 euró/megawattórás szinten.

A magyar referenciaérték is esik

A pénteki gáznapra szóló súlyozott átlagár és referenciaár is esett a magyar gázárak szempontjából meghatározó CEEGEX-en: előbbi 230,89 euró/megwattóra volt, míg utóbbi 227,99 euró. A relatív változás 6,87 százalékot jelent, ezzel zsinórban 5 napja estek a szerződésárak. A teljes kereskedett mennyiség viszont viszonylag alacsony: 42 960 kWh.

A CEEGEX kurzusát veszi a magyar kormány alapul, amikor majd esedékes lesz a negyedéves lakossági piaci ár felülvizsgálata a gázáraknál. Augusztus 1-én még 196,17 volt a súlyozott átlagár a CEEGEX-en, a pénteki gáznap szerződései így még 15,1 százalék. Mindez azt jelentené, hogy a rezsicsökkentés korlátozása után tovább emelkednének az átlagfogyasztás feletti gázdíjak a jelen állás szerint. Jelenleg szeptemberig 732,4 forintot kell fizetni, októbertől 752,5 forint lesz egy köbméter.

Közben az Európai Bizottság uniós szintű energiaár-szabályozási tervének egyre több részlete ismert. Amellett hogy Brüsszel az áramáraknál a gázon kívüli termelők árát korlátozná, a gáznál is új számítási módot vezetne be, különadót is kivetne az energiacégek profitjára. Az ebből befolyt pénzt pedig a háztartások támogatására fordítanák. A magyar kormány egyelőre nem nyilatkozott támogatólag a javaslatról.

Magyarország eközben szerdán megállapodott napi 5,8 millió köbméter további gáz megvásárlásáról a Gazprommal. A lépés akár javíthat is a magyar gázárakon, bár a vételárakat nem ismertette a kormány.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol