A kormány a nyár közepén szigorított a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) szabályozásán. Az egyik legfontosabb változás, hogy mostantól a katások csak magánembernek adhatnak számlát, vállalkozásoknak nem, de emellett emelkedett a befizetési kötelezettségük. Az egyik leghátrányosabban a futárcégeket érintette a kormány gyors lépése, amire a piaci szereplők közül a Foodpanda már reagált is.

A cég közleménye szerint az elmúlt hetekben egy olyan díjazás bevezetésén dolgoztak, amit a futárpartnerek már régóta kértek és ami az ország különböző szegleteiben dolgozó, különböző járműveket használó és különböző mennyiségben kiszállító több mint 4000 futárpartner számára egyaránt ellensúlyozza a megnövekedett adóterheket.

„A futárpartnerek visszajelzéseiből tudjuk, hogy szeretik a rugalmasságot és motiválja őket a magas teljesítmény kiemelt díjazása. Ezt a szempontot is figyelembe véve végül többet emeltünk a díjazáson, mint az összes futárunknál jelentkező többletadó összege. Az új díjtábla szerint átlagosan 18 százalékkal emeltük a díjakat, és mivel nem fix, hanem teljesítményalapú díjazásról van szó: aki ugyanannyit dolgozik, többet kereshet, aki pedig többet vagy hatékonyabban dolgozik, sokkal többet kereshet” – ismertette a módosítást Juhász István, a Foodpanda ügyvezető igazgatója.

A kiszállítási zónák között még vannak különbségek, de állítják, a lehető legtöbbet igyekeztek enyhíteni a terheken. Számításaik szerint főtevékenységként is megéri majd a futárkodni a jövőben, egy főállású munkát kiegészítve pedig kifejezetten jól kereső alternatívát nyújt más tevékenységekkel szemben.

Kevesen hagyták ott a futárkodást

Állítólag a futárok részéről pozitívak a visszajelzések, csak kevesen, a Foodpanda partnereinek alig 10 százaléka hagy fel a kata-szigorítás után a futárkodással.

A cég arra számít, hogy az ősz közeledtével inkább tartózkodnak majd otthon az emberek, úgy nő a megrendelések száma, és új szolgáltatások beindítását is tervezik. Ez mind hatással lesz a teljesítményarányos díjazásra is.

A Foodpanda a futárdíjak emelésén túl kedvezményes könyvelőpartnerek ajánlásával is támogatja a futárpartnereit, akiknek az adminisztrációs terheik is növekedtek. A cég arra is készül, hogy a benzinár-stop esetén is reagálnia kell majd.