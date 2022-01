Csomagküldés után autóbérlésbe is belefogna a Főtaxi

A koronavírus-járvány megjelenése felforgatta a taxis piacot. Aki mostanában próbált meg taxit fogni Budapesten, pontosan tudja, hogy akár a forgalmasabb helyeken is sokkal nehezebbé vált ez az elmúlt két évben, és a telefonon vagy alkalmazásokon keresztül leadott rendelésre is sokat kell várni. "Részben ezért is vágott bele csomagszállításba a Főtaxi" - mondta Reich Ádám, a Főtaxi vezérigazgatója a Forbes.hu-nak.