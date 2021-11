A tárcavezető arról számolt be, hogy folyamatosan érkeznek a beruházások Magyarországra, amelyek biztosítják a gazdaság hosszú távú növekedését. "Most a legnagyobb nemzetközi autóipari és elektronikai vállalatok számára is csomagolási-burkolási technológiát biztosító Gravic csoport döntött úgy, hogy megduplázza debreceni kapacitásait" - közölte a miniszter.

A projekt nyomán a magyarországi üzem lesz a legnagyobb gyáregység a vállalatcsoporton belül.

A 3,5 milliárd forintos beruházás, amelyhez az állam 700 millió forint támogatást nyújt, hetven új munkahelyet hoz létre Debrecenben.

A hajdúsági városban csomagolási és burkolási megoldásokat fognak készíteni a magyar gazdaság növekedését is "alapvetően meghatározó" vállalatok, például a Volkswagen, a BMW, a Continental, a Bosch és a Samsung számára - közölte az MTI szerint a miniszter.

Szijjártó szerint a francia cégek fontos szerepet játszanak a magyar gazdaság növekedésének biztosításában.