Lecserélték a magyar befektetőket, ma bejelenthetik az Újpest FC eladását

Kínai-magyar pénzből veszik meg belga tulajdonosától az Újpest FC fociklubot, pénteken jelentik be a megállapodást - értesült a Magyar Nemzet klubforrásra hivatkozva. A cégbírósági adatokból az is kiderül, hogy a korábban 7 milliárd forintra becsült üzlet magyar szereplőjének, az SGF Silu Zrt.-nek januárban lecserélődtek a tulajdonosai, 46 százalékkal megjelent Kovács Zoltán volt újpesti focista is. Ezt a céget jelölte ki a kormány tavaly a taszári reptér megvásárlására.