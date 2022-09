Bár a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő gázfelhasználása alacsony, a villamosáram költsége jelentős terhet ró a költségvetésre - idézi a polgármestert a Termál Online.

Ennek a többletköltségét idén még ki tudják gazdálkodni, azaz 2022 végéig biztosított a fürdő működése. Azonban a polgármester elmondása szerint januártól mindenképpen be kell zárni a létesítményt, ugyanis az akkortól érvényes villanyszámlát már nem tudnák kigazdálkodni. Nem néhány tízmillió forintos, hanem százmilliós nagyságrendű extra költségről van szó.

Máté Antal azt nem tudta elmondani, hogy meddig marad zárva a teljes fürdő, ehhez ugyanis ismerniük kell az áramárak pontos alakulását. Egyébként korábban pályáztak egy uniós forrásra, amiből megvalósítható lenne az épület energetikai korszerűsítése, sokat jelentene, ha ezen nyernének és forráshoz jutnának.

Néhány szolgáltatás megmarad



Apró pozitívum, hogy néhány minimális funkcióját megtartanák a fürdőnek. A gyógyászati részleget a járvány alatti lezárások idején is üzemeltették és erre most is kísérletet tesznek. Egyes kezeléseket, például a gyógymasszázst, iszapkezelést, mágneses kezelést biztosítanák. Azonban a teljes gyógyászat nem működne és biztosan nem tudják üzemeltetni a gyógyvizes medencét.

Valamilyen formában szeretnék biztosítani az úszóegyesület edzéseit is. Az egyesület nyitott lenne arra, hogy lejjebb engedjenek a komfortjukból, magyarán nem várják el, hogy az épületet 26 fokosra fűtsék. A

A fürdő kempingjében található apartmanokat továbbra is kiadják, amennyiben erre a fürdő nélkül is lesz igény.