Beláthatatlan következményekkel járna, ha hirtelen leállna az orosz gázszállítás - mondta a 24.hu-nak Szemán Róbert épületgépész-mérnök, a Víz, Gáz, Fűtéstechnika szaklap főszerkesztője Ráadásul ha nem lesz gáz, akkor jó eséllyel nem lesz áram sem. Kézenfekvő ugyanis, hogy ha nincs gáz, akkor álljunk át valamilyen elektromos megoldásra, vegyük elő a villanyradiátort, rezsót, ha nincs, vegyük meg, dugjuk be a konnektorba, és probléma megoldva.

Azonban ha mindenki így tesz, akkor annyira megemelkedhet ugrásszerűen az áramfogyasztás, hogy nagy valószínűséggel összeomlik a villamosenergia-szolgáltatás, mert a trafóhálózat és a kábelrendszer feltehetőleg nem bírná a terhelést. És ha nem lesz áram sem, akkor nemcsak fűtés nem lesz, hanem semmi más nem fog működni, amihez konnektor kell.

Azonnali megoldásként családi házakban szóba jöhet a szilárd tüzelés, ha van kémény: kályhát lehet beállítani, szénnel vagy fával tüzelni. A szilárd tüzelésű kazán viszont csak akkor működhet, ha régi típusú, gravitációs elvű. Amelyiknél keringető szivattyú is kell, annak üzemeléséhez ugyanis áram szükséges – igaz, szünetmentes tápegységgel az átmeneti áramkiadás áthidalható. Ha pedig a környezet megóvására is gondolunk, akkor választhatjuk az automatikus adagolású pelletkályhát.

Akik családi házban laknak, azok könnyebb helyzetben vannak a szakértő szerint. A gázfűtés kiváltására vagy új ház építése kapcsán leginkább a hőszivattyút javasolja. Ez nem olcsó beruházás – a családi házaknál leginkább használt levegős hőszivattyúból egy középkategóriás berendezés 1,7-1,8 millió forintba kerülhet, a komplett rendszer kiépítése pedig úgy 2,5-3 millió forintba. Azt azért tudni kell, hogy ez mínusz 5 fokig jól használható, mínusz 10 foknál már kompromisszumos a működése – ez azt jelenti, hogy a meleget akkor is biztosítja, ha kint nagyon hideg van, viszont az áramfogyasztása megemelkedik.

Energiatakarékos családi házaknál jó megoldás a hőszivattyú – főleg napelemmel együtt, ami szintén 2 millió forint körüli beruházás. Ha az áramhálózattól is függetlenítené magát a család, az is megoldható, a napelemhez kapcsolt akkumulátor létesítésével, amihez most támogatás is elérhető. Ahol a szigetelés nem jó, nem zárnak jól a nyílászárók, ott ezt a problémát célszerű először orvosolni, vagy a fűtéskorszerűsítéssel együtt a szigetelést, a napelem-telepítést is meglépni.

Szemán Róbert óva int attól, hogy marketingszövegek alapján döntsünk. Helyette azt javasolja, ha leválnánk a gázról, mindenképpen kérjük ki energetikai vagy épületgépész szakember véleményét, tanácsát, mielőtt döntenénk, vagy bármit is vásárolnánk.