A Lagzi Lajcsi néven mulatós énekesként és zenészként ismertté vált Galambos Lajos ezúttal sem akart nyilatkozni házassága felbomlásáról; a Blikk úgy értesült, hogy a több száz millió forintos családi vagyonról már megegyeztek az egykori házastársak. "A múlt hét végén született meg ügyvédek segítségével az a szerződés, amely megszünteti a házassági közös vagyont. Lajcsi gálánsan kifizette Bogit, könnyen megegyeztek és mindketten aláírták a dokumentumot" - idézték a pár egyik ismerősét.

A bulvárlap úgy tudja, hogy a vagyonon túl a cégeik ügyében is született megállapodás: Boglárka tulajdonrészeit már korábban rendezték, a társtulajdonosok kivásárolták őt, az utolsó közös vállalkozásban tavasszal – a cégadatok szerint március 31-én – szűnt meg az asszony érdekeltsége.

A Céginfo.hu adatai szerint az érdi székhelyű, főtevékenységként televízióműsor készítéssel foglalkozó Odirda Kft.-ről van szó, amely résztulajdonos a Mocsa Öregtó Halgazdálkodási és Szolgáltató Kft.-ben. (A zenész korábbi nyilatkozata szerint a birtokán lévő "Margit-szigetnyi" tóban harcsákat tenyésztenek.) Ezek néhány milliós forgalmú cégek, tavaly veszteségesen működtek.

A Galambos Lajos és gyerekei által tavaly januárban alapított, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Galiszter Művészeti Kft.-ben nem volt részesedése a feleségének, ez a cég tavaly 15 milliós adózott eredménnyel zárt. Szinén nyereséggel (18,8 millió forinttal) zárta a tavalyi évét a Galambos Lajos ügyvezetése alatt álló Boglárka Apartmanpark Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. is.

A Blikk azt is tudni véli, hogy Galambos Lajos marad a 130 hektáros boldogasszonypusztai birtokán, amelyhez őspark, halastó, csónakház is tartozik. A villaépület 17 szobás, plusz 5 szobás vendégház és személyzeti épület is található rajta. A zenész korábban 2,6 milliárd forintért is hirdette külföldi oldalakon az ingatlant, ám nem talált vevőre. (Galambos nemrég az Indexnek adott interjújában arról beszélt, hogy nem érzi már olyannak a boldogasszonypusztai birtokát, amilyennek megálmodta, és a ház sem fontos már a számára. Azt is elmondta, hogy hatvan évesen átértékelte az életét, és rájött: a kevesebb is elég, ezért kiárusítja a javait, amikre nincs szüksége, példaként értékes óráit és bútorait említette.)

"A válás után Lajcsi marad a boldogasszonypusztai birtokon, ami a gyerekeknek is örökké az otthona marad, Bogi pedig a birtoktól nem messze épít egy Dunára néző házat" - mondta az informátora a bulvárlapnak.