Bár Gattyán György milliárdos, a Megoldás Mozgalommal választási indulást is belengető üzletember korábban a cégei közül a legértékesebbnek a Teqball nevű játékot nevezte. Azonban a G7 összesítése szerint a felnőtt webkamerás videószolgáltatójával még úgy sem veszi fel a pingpong-foci szerelemgyerekként jellemezhető sport, hogy a magyar kormány is népszerűsíti külföldön a márkát.

A sporthoz kötődő Gattyán-cégek közül a magyarországi Teqball Kft. érte el a legtöbb bevételt 3,5 milliárd forinttal. Ez a luxemburgi Teqball Holding S.á.r.l. leánya, a cégnek a végső tulajdonosi adatbázis szerint két tulajdonosa van: Borsányi Gábor és Huszár Viktor. Ebben az az érdekes, hogy a hivatalos adatbázis szerint Gattyán Györgynek, aki a cégcsoportja legértékesebb részének nevezte, nincs is tulajdonrésze a vállalatban (bár ez lehet adminisztrációs hiba is, mert a Teqball Holding éves beszámolójából kiderül, a milliárdos Docler Investment cége rendelkezett a részvények 19,4 százalékával, míg Borsányi és Huszár a Coco Dawn és Rocket Dawn nevű ír cégeken keresztül 40,3-40,3 százalékkal a fő tulajdonosok).

A vállalatcsoportra bőven megy a pénz: csak 2019-ig 25,6 millió eurót, azaz 8,5 milliárd forintnyi kölcsönt pumpált a cégbe Gattyán György az érdekeltségein keresztül. A hitelt részvényekké váltotották, így lett jelentős tulajdonos Gattyán, aki a cégvezetést is magára vállalta 2021. április 1-jétől. Ezen felül is volt még 2019 végén 1,6 milliárd forintnyi hitele a Teqball Holdingnak feltehetően Gattyán felé, ezt figyelembe véve legalább 9,2 milliárdot költöttek el csak 2019 végéig a sportág felépítésére - írja a G7.

A Teqball Kft. a portált arról tájékoztatta, hogy a 2020-as beszámoló óta további jelentős beruházásokat hajtottak végre, így 2021 végéig már 14 milliárd forintnyi befektetés érkezett a cégekbe. Eközben a társaság luxemburgi anyacéga 2019-ben 153 millió forintnyi árbevételt ért el, ennek 45 százaléka érkezett a jogdíjakból, a nagyobb része a leányvállatoknak adott hitelek kamataiból. Az eredmény pedig közel 6,5 milliárd forintos veszteség volt.

A jelentősebb cégekre egységesen csak 2019. végi állapotok szerint lelhetők fel adatok. A nemzetközi leányvállalatok sem igazán teljesítenek jól, veszteséget értek el, összesen 2 milliárd forintnyit. A kalkulációik szerint 2019-ben 8,5 milliárd forintos veszteséget értek el a Teqball cégek. Miközben az írországi leányvállalat eszközeinek értéke 2020-ban is csupán 27 millió forintot tett ki, hitelezőinek 290 millió forintnyi euróval tartozott. 2020 volt az első év 2015-ös indulása óta, hogy a vállalat árbevételt ért el, méghozzá 1,6 milliárd forint értékben. Veszteségét jelentősen emelte, mert 2020-ban már 4,4 milliárd forintnyi veszteséget halmozott fel.

A portál szerint ez azért is érdekes, mert a magyar külügy rendszeresen mutogatja és népszerűsíti a Teqballt külföldön. Sőt állami, uniós támogatások, a tao és egyéb MLSZ-forrásokból összesen 1,5 milliárd közpénzes támogatásban részesült a Teqball Kft.

Viszont a MLSZ tagjai kevéssé veszik az eszközt: a szövetség egyszer egy 600 darabos beszerzésre 419 millió forintot költött, amiből 329 millió forint tao támogatásból – tehát adófizetői forrásból -, 90 millió forintnyi pedig FIFA Forward támogatásból származott. Az MLSZ nyilvántartásából az olvasható ki, hogy a tao-rendszer kezdete óta 46 darabot vettek így, ami 35 millió forintos állami segítséget jelentett a Teqball Kft.-nek.

Összességében a teqball-eladásokból 2020 végéig befolyt 7 milliárd forintból így 490 millió az MLSZ-en keresztül érkezett. A cégnél úgy látják, hogy ez arányaiban nem igazán tekinthető jelentős megrendelésnek.

A sportasztal a Nemzeti Innovációs Díjat is elnyerte, amit az Innovációs Szövetség a NKFIH támogatásával adományozott. Viszont a G7 szerint annyira nem eredeti ötlet az asztal: hajlított pingpongasztalra már számos elképzelés volt, és focilabdával használható is létezett már 2010-ben is, van ugyanis egy kínai szabadalom erről. Emellett egy dél-koreai feltaláló az Egyesült Államokban 2017-ben kapott 2035-ig szadadalmi jogot a teqballasztalhoz erősen hasonlító sporteszközre.