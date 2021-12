Idén az időjárás is közrejátszott abban, hogy nemcsak a hazai termés lett a szokásosnál szerényebb, hanem a legfontosabb importpiacainkon is kevés gesztenye termett.

A feldolgozók dolgát az egyre növekvő költségek is jócskán megnehezítették. Az áremelés a gesztenyés termékek piacán is elkerülhetetlen, az 5-10 százalékos drágulás azonban várhatóan csak jövőre jelentkezik majd a fogyasztói árakban - számolt be a Magyar Nemzet.

A szokásosnál jóval kevesebb gesztenye termett idén hazánkban, a szelídgesztenyéből készült termékek ugyanakkor mind kelendőbbek a magyar vásárlók körében, ezért a feldolgozóknak az eddigieknél is többet kell importálniuk.

Idén nagyon gyér volt a termés, ez azonban nemcsak Magyarországra igaz - mondta Egyed Károly, a Sarkpont Zrt. vezetője a napilapnak. Nehezen termeszthető a szelídgesztenye itthon, üzemi ültetvény szinte az egész országban nincs.

Ráadásul a forint is gyengül, ami szintén a drágulás irányába hat. A feldolgozókat a magasabb alapanyagárak mellett a növekvő energia- és bérköltségek is nehéz helyzet elé állították.

Itthon évi 2000-2500 tonnányi gesztenyés termék fogy a boltokban, a cukrászipar pedig további 200-300 tonna gesztenyepürét használ fel.