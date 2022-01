A Coop Csoport és a Gránit Bank ugyanis még 2012 nyarán stratégiai megállapodást kötött egymással, ennek részeként pedig kölcsönös tulajdonlásról is döntöttek: a Coop részvényesként belépett a Gránit Bankba, a Gránit pedig részvényt jegyzett a CO-OP Hitel Zrt.-ben - írta a portál.

Ennek megfelelően kisbefektetőként a Coop Innova 0,49 százalékos tulajdonos a Gránit Bank Zrt.-ben, míg a Gránit 6,6 százalékos tulajdonos CO-OP Hitelben a cég 2020-as beszámolója szerint.

Kapcsolódó Tiborcz István cége megvásárolja a Gránit Bank többségi tulajdonát

Akkoriban, 2012-ben Demján Sándor, a Gránit Bank alapító-főtulajdonosa úgy fogalmazott: "ma a beszerzési területen dől el a verseny, ahhoz, hogy itt sikeres legyen bárki, versenyképes méretű termelési háttér kell. Miután itthon az integráló szervezetek nem alakultak meg, így a magyar mezőgazdaság nem képes ma olyan termelési hátteret biztosítani, amely a beszállítói partnert kereső multik számára megfelelő termelési hátteret jelentene."

A CO-OP Hitel Zrt. a faktoring szolgáltatása keretében az áruszállításokból, szolgáltatások nyújtásából származó követeléseket folyamatosan megvásárolja és igény szerinti időpontban (azonnal, vagy egy meghatározott időpontban) megelőlegezi - olvasható a cég oldalán. Emellett a csoporthoz tartozó vállalkozások munkavállalóinak szabadon felhasználható személyi kölcsönt is nyújt. Ugyanakkor létezik egy Gránit Coop bankkártya is, ami törzsvásárlói pontgyűjtésre is alkalmas, valamint a Gránit-Coop dolgozói, illetve a Gránit-Coop törzsvásárlói bankszámla-csomagokhoz kapcsolódik.

A múlt év végén derült ki, hogy – pénzügyi befektetőként – a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST megvásárolja az E.P.M. tulajdoni részesedésnek túlnyomó többségét, a bank részvényeinek 57 százalékát. Az akkori bejelentés szerint a tranzakció nem jelent változást a bank stratégiai célkitűzéseiben és üzleti modelljében, a bankot változatlanul Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató (egyúttal a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja) irányítja.

Az új befektető tulajdonszerzése mellett a Gránit Bank közgyűlése döntött, egy új 16,7 milliárd forintos munkavállalói résztulajdonosi programról, amelynek eredményeként a bank saját tőkéje 40 milliárd forint fölé emelkedik.

Mindkét tranzakció zárásához szükség van az MNB engedélyére és harmadik felekkel történő megállapodások megkötésére. Az MNB az eljárása keretében - többek között – vizsgálja a pénzügyi forrás meglétét, megfelelőségét, a kérelmező pénzügyi megbízhatóságát, a pénzügyi szervezet jövőbeni prudens működésének biztosítottságát, középtávú üzleti tervét. Az engedélykérelem ügyintézési határideje 60 munkanap - írta korábban a 444.hu.