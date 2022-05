Környezetvédők: a Mol extraprofitját védi a magyar állam Brüsszelben

Hamis érvekre hivatkozva vétózná meg a kormány az uniós orosz energiaembargót, csak hogy a Mol nyereségét ne veszélyeztesse semmi, amit az olcsó orosz olajon zsebel be - véli a Greenpeace Magyarország. A Mol-csoport ma megjelent első negyedéves pénzügyi jelentéséből kiderül, hogy 38 százalékkal növekedett a profitja (271 milliárd forintra) 2021 első három hónapjához képest. A magyar kormány gazdasági szempontokra hivatkozva akar vétózni, pedig Brüsszel 2024-ig haladékot is adna Magyarországnak az átállásra. A Greenpeace szerint morálisan vállalhatatlan a lépés, és klímavédelmi szempontból is a takarékosság lenne az egyetlen út előre.