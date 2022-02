Az elmúlt két évben hozzávetőleg azonos számú eljárást zárt le a GVH kartellezés, fogyasztóvédelmi jogsértés vagy összefonódás-bejelentés miatt, mint 2019-ben, a világjárvány előtt. A megindított eljárások száma - ágazati vizsgálatokkal együtt - pedig nőtt, nemcsak az előző évhez, hanem a világjárvány előtti évhez képest is.

A világjárvány így nemhogy csökkentette volna, hanem még intenzívebbé tette a GVH aktivitását a verseny és a fogyasztók védelmében, és erre számíthatunk 2022-ben is – véli Turi Anna, a Schönherr versenyjogi szakértője.

Rekordösszegű bírság

A múlt évben 28 esetben állapított meg jogsértést a Gazdasági Versenyhivatal 71 jogsértő vállalkozással szemben, ezek közül 25 esetben, 62 vállalkozásra szabtak ki összesen 18,2 milliárd forint összegű versenyfelügyeleti bírságot.

Ez rekordösszegnek számít a korábbi évekhez képest (2020: 8,4 milliárd forint; 2019: 8,8 milliárd forint), ugyanakkor ennek igen jelentős hányadát a műtrágya-kartell teszi ki, amelyben összesen 14 milliárd forint bírságot szabott ki a versenyhatóság. Ez a döntés azonban – több másik határozattal együtt - nem feltétlenül végleges, a megbírságolt vállalkozások ugyanis bírósághoz fordulhatnak, ahogy az a műtrágya-kartellben is történt. Ezt az ügyet nem számolva a kiszabott bírságok összege csökkent az előző évekhez képest.

2021 a kartellek éve volt

A 18,2 milliárd forint bírságnak több mint a 90 százalékát, azaz 16,2 milliárd forintot versenykorlátozó megállapodásokért (döntően kartellekért) szabtak ki. Tavaly 8 ilyen ügyet zártak le: ebből 4 közbeszerzési kartell, 2 nem közbeszerzési kartell és 2 egyéb versenykorlátozó megállapodás.

Ezzel összefüggésben kartell- vagy egyéb piaci torzulás gyanúja miatt a GVH a tavalyi évben 56 piaci szereplőnél tartott helyszíni kutatást, amely során mintegy 14 TB mennyiségű adatot dolgozott fel.

Ez egyáltalán nem arra utal, hogy a koronavírus járvány visszavetné vagy korlátozná a GVH kartell-feltárási, vagy a „hajnali rajtaütésekkel" kapcsolatos tevékenységét, sőt.

Ehhez képest a lezárt eljárások több mint 50 százalékát alkotó fogyasztóvédelmi ügyeknek a felében, 11 eljárásban szabtak ki bírságot, összesen közel 2 milliárd forintértékben. E körben a hatóság prioritásként kezelte a Covid-19 járvánnyal összefüggő visszaélések feltárását, és mintegy 449 millió forint bírságot, azaz a fogyasztóvédelmi ügyekben kiszabott összbírság negyedét szabta ki a járvánnyal kapcsolatos jogsértésekért.

Új eszköz a gyorsított ágazati vizsgálat

A kormány tavaly nyáron új jogi eszközzel bővítette a GVH hatáskörét, mely értelmében a versenyhivatalnak lehetősége van „gyorsított ágazati vizsgálat” elrendelésére, ha valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik, és e piaci problémák feltárása és kezelése érdekében sürgős beavatkozás indokolt. A gyorsított ágazati vizsgálatot először az építőiparban, a kerámia-falazóelemek piacán, majd a fa építőanyagok piacán alkalmazta a GVH. Legutóbb pedig a régiós összehasonlításban is kirívóan magas árak miatt folytatott a Covid-19 antigéntesztek piacán gyorsított ágazati vizsgálatot. „2022-ben több ilyen eljárás is várható, amelyek során a GVH a kartellek feltárásához hasonlóan helyszíni kutatást is folytathat, így ne lepődjenek meg a vállalkozások, ha a GVH vizsgálói egyik reggel megjelennek náluk” – figyelmeztet Turi Anna, a Schönherr versenyjogi csoportjának vezetője.