Legalább másfél hónapra felfüggesztették a norvég multinacionális vállalat, a Yara olaszországi műtrágyagyártó üzemét a nyersanyagként használt földgáz ára miatt, amely tavaly év elejétől 440 százalékkal emelkedett - adta hírül az MTI olaszországi tudósítója. A Ferrara városában található gyárban 140-en dolgoznak: a munkásokat egyelőre tovább foglalkoztatják, a tervek szerint karbantartási munkákat végeznek, valamint továbbképzésen vesznek részt.

További gyárak leállását jósolta az acéltermelőket tömörítő Federacciai elnöke, Alessandro Banzato, aki szerint ha az árak tovább emelkednek, “napok kérdése” lehet a termelés felfüggesztése más üzemekben is, miután az energiaköltségeket a kész termékek ára sem fedezi.

A római kormány több mint kétmilliárd eurós gyorssegélyről határozott a közüzemi díjak hirtelen emelkedése után, amely a számítások szerint 30 millió háztartást és 6 millió mikrovállalkozást hozhat nehéz helyzetbe - írta az MTI.

Nitrogénművek: lépni kell

A Nitrogénművek Zrt. is támogatja az Európai Műtrágyagyártók Szövetségének azt a felhívását, mellyel az Európai Bizottsághoz és a tagállamok hatóságaihoz fordulnak a műtrágyapiacon kialakult kritikus állapot azonnali kezelésével kapcsolatban - közölte a magyar nagyvállalat.

Bige Zoltán, mint az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége gazdasági és kereskedelmi bizottságának elnöke és a Nitrogénművek stratégiai igazgatója, aggodalmát fejezte ki az iparágban tapasztalható bezárásokkal kapcsolatban, aminek eredményeként bizonytalanná válhat az új mezőgazdasági szezon kezdése.

A költségek növekedésén túl, sokkal nagyobb problémát okozhat a tavalyi szinttől elmaradó tápanyag utánpótlás - véli a szakértő. Emiatt a napjainkban elvárt, hektáronkénti 8-9 tonnás búza- és 10-12 tonna feletti kukoricahozamok elérhetetlenek lesznek. Sokan nem veszik figyelembe, hogy a nitrogén utánpótlás csak egy bizonyos szint után válik hatékonnyá, nem beszélve arról, hogy a könnyen felvehető tápanyagok jelenlétében a növények sokkal hatékonyabban hasznosítják a talaj vízkészletét, mintha „éheznének”. A szakemberek már látják a problémát, de egyelőre kevesen adnak hangot aggodalmuknak. Számos tagállam már intézkedéscsomagot készít elő a helyzet kezelésére, Magyarországon erről egyelőre nem volt szó - írja a vállalat közleményében.

Bige Zoltán szerint két szinten is foglalkozni kell a témával. Az egyik az azonnali ellátásbiztonság megoldása. „Mi mindig is hittünk a helyi gyártásban, hiszen ez a legoptimálisabb ellátási modell. Használni a helyi infrastruktúrát és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenteni a logisztikai költségeket - és itt nem csak a forintokra, hanem a környezeti lábnyomra is gondolok.

A második szint az egyre kedvezőtlenebbé váló beruházási környezet. Ebből a szempontból Európa versenypozíciója jelentősen romlott, a magas energiaárak és az egyre növekvő környezetvédelmi költségek nem vonzzák a beruházókat, pedig a célul kitűzött karbonsemlegességhez erre nagy szükség van. A kiegyenlítetlen versenykörnyezetet Nyugat-Európában nemzeti forrásokkal igyekeznek ellensúlyozni, ez idehaza egyelőre még szintén várat magára. A magas gázár miatti tűzoltás után ezzel komolyan kellene foglalkoznunk, amennyiben hosszú távon tervezünk a mezőgazdaságunk versenyképességének megőrzésével” – fogalmazott a szakember.