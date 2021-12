A jövő év elejéről nem lesz gyógyszer a kiszállított csomagokban, a gyógyszertárban árult egyéb termékeket lehet majd csak megvenni tőlünk online - mondta a 24.hu-nak egy patikalánc neve elhallgatását kérő vezetője. Szavai szerint ez rendkívüli veszteség. Folytatjuk így a webes kiszolgálást, abban bízva, hogy a döntéshozó végül belátja, hogy az online (vény nélküli) gyógyszerkiadás a betegeknek is hasznos. Mert úgy látjuk, most senki nem nézi a betegek érdekeit. Nyakunkon a Covid, ám januártól ezek szerint mindenképpen be kell jönniük az embereknek hozzánk a patikába, ha gyógyszert akarnak kiváltani.

Ez várható, ha életbe lép a gyógyszerpiacot felforgató törvénymódosítás, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kezdeményezett, és amely megtiltja a nem vényköteles gyógyszerek a csomagküldését. Most kellett lépni, mert még a folyamat elején voltunk – indokolta a jogszabályváltozás időzítését Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. A kamara becslése szerint az online gyógyszerforgalom jelenleg egy százalékot tehet ki, de 3-5 éven belül 15 százalékra növekedhetett volna.

Kapcsolódó Százezreket költenek a magyarok egészségügyre saját pénztárcából

Azért szorgalmazták az intézkedést, mert az utóbbi időkben több újabb, nagy volumenű csomagküldési szerződésről szereztek tudomást. A külföldi példák alapján pedig gyors, dinamikus és agresszív piacszerzésre, térnyerésre számítottak. Ez a kamara szerint középtávon veszélyeztethette volna a kistelepüléseken lévő patikák fennmaradását, mert olyan forgalmat vett volna el tőlük, ami a létükhöz elengedhetetlen. Másrészt biztonsági okokból tartották fontosnak az intézkedést.

Ami az utóbbit illeti a patikákban mindig gyógyszerész felügyelete mellett készítik össze a rendelést, és zárt csomagban adják át a futárnak, aki néhány óra alatt házhoz viszi a pakkot. Nem tudnak olyan esetről, hogy valaki a csomagküldés miatt szenvedett volna egészségkárosodást. A gyógyszerellátási rendszer szereplői büszkék rá, hogy zárt rendszerükben nincs gyógyszerbiztonsági probléma.

Már csak az aláírásra vár a tilalom November 30-án fogadta el a parlament a törvénymódosítást, amely nyomán 2022. január 1-jétől gyakorlatilag megszűnik a gyógyszerek csomagküldése. A szigorítás nyomán ugyanis már nemcsak a vényköteles termékek, hanem bármely gyógyszer házhoz szállítását csak patikai szakdolgozók végezhetik. A jogszabály 122 igen és 47 nem mellett fogadta el a parlament. A jogszabály jelenleg Áder János köztársasági elnök aláírására vár.

Európa legtöbb országában megengedett a vény nélkül kapható gyógyszerek csomagküldése, kevés kivétel akad, teljes a tiltás Görögországban és Romániában. Vannak olyan államok, ahol a vényre kapható szerek is rendelhetők a neten, így Németországban és a skandináv országokban.