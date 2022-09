A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A tervezésre kerülő három új szakasz a Balatoni Bringakör kerékpárút része.

Az első rész a Fonyód településre eső szakasz, mintegy 3,15 kilométer hosszú. Ezt a Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tervezheti, a becsült 23,8 millió forinttal szemben 38,5 millióért.

A második rész a Balatonfűzfőre eső, mindössze 900 méteres szakasz. Ennek tervezője a Perfektum Építész Kft., nettó 19 millió forinttal, de a becsült ellenérték csak 12 millió forint volt.

Végül a harmadik, a szakasz a zánkai 1,1 kilométer hosszú, ezt is a Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tervezheti 23,1 millióért. A becsült ellenérték is is kevesebb, 19,6 millió forint volt.

A nyertesekkel szeptember elsején kötött szerződést a NIF.

Indult még a közbeszerzésen a Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. is.