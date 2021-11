A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot folytatott a Sberbank Magyarország Zrt.-nél. A vizsgálat a hitelezési kockázat területén megállapította, hogy a Sberbank nem a jogszabályoknak megfelelően végezte egyebek közt az ügyfélminősítést és a fedezetek nyilvántartását. Nem felelt meg teljes mértékben a törvényi, illetve a felügyeleti elvárásoknak a hitelintézet az ingatlanfedezetek értékelésére, a hitelbírálati előterjesztések teljeskörűségére, az ügylet- és biztosíték-monitoringra, illetve a behajtási stratégiára vonatkozó folyamatai kapcsán sem.

A vállalatirányítás terén jelentős kockázatú hibaként azonosította az MNB a kiszervezéssel, a belső hitelezéssel, a jogszabályi megfelelőségi (compliance) tevékenységgel, a visszaélések kiszűrésére (fraud management) hivatott tevékenységgel, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabálysértéseket, hiányosságokat.

Kapcsolódó Nagy a tolongás az eladott magyar bankért

A hitelezési kockázatokat is rosszul mérték fel

A jegybank további hiányosságokat tárt fel az értékvesztés és tőkeszámítás kapcsán az egyedi és csoportos értékvesztés kalkulációhoz kapcsolódó belső szabályozás területén, illetve a hitelezési kockázathoz szükséges tőkekövetelményszámítás vonatkozásában a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével és az adatszolgáltatással összefüggésben.

Az informatikai (IT) működés kapcsán a Sberbanknak fejlesztenie kell a kliensszerver kommunikáció bizalmasságát és integritását. Felülvizsgálati és megerősítő lépésekre van szükség a nem támogatott IT-rendszerek cseréje, a frissítések telepítése érdekében, illetve a hitelintézetnek felül kell vizsgálni a biztonsági naplózással, naplóelemzéssel kapcsolatos eddigi gyakorlatát is.

A bank nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően állította össze Konszolidált Biztosított Betéti (KBB) adatállományát sem. A betétnyilvántartó rendszere nem volt összhangban a KBB adatállománnyal, továbbá hiányosságok merültek fel a betétesek tájékoztatása kapcsán.

Több mint 41 millió forint a büntetés

Mindezek miatt az MNB ma publikált határozatában 2021 december és 2022 november közötti határidők kitűzésével kötelezte a Sberbankot a feltárt problémák megszüntetésére. Az MNB a jogszabálysértések miatt összességében 41,3 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a Sberbankra. A feltárt hibák nem érintik a hitelintézet megbízható működését.

A bírságösszeg meghatározásakor súlyosbító körülménynek számított számos hiányosság jelentős kockázata. A jegybank ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a hitelintézet a vizsgálat során együttműködő magatartást tanúsított, több mulasztást dokumentáltan kijavított, s a további problémák egy része kapcsán is jelezte, hogy milyen konkrét intézkedésekkel orvosolja azokat.

Eladja a tulajdonos

Néhány hete jelentették be, hogy a Sberbank Europe bankcsoport eladja több közép- és kelet-európai leányvállalatát, köztük a magyarországit is, hogy jobban tudjon összpontosítani kulcsfontosságú piacaira. A Sberbank kelet-közép-európai érdekeltségei megvásárló konzorcium mögött egy szerb milliárdos, Miograg Kostic állhat. Majd kiderült, hogy más befektetők, így a Takarék csoport vagy a Raiffeisen is pályázhat a magyarországi leányra.

A pénzintézet folyamatos tájékoztatást ígér a honlapján az ügyfeleknek, akiknek - mint írták - nincs teendőjük a korábban bejelentett tulajdonosváltás miatt. A tulajdonosi szerkezet várhatóan átalakul, de a Sberbank a belföldi piacon marad, tevékenységét nem befolyásolja a változás - tették hozzá.