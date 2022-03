A járvány előtti években szépen futott a bevásárlóturizmus, mindkét irányban. A magyarok is mentek a határon túlra bevásárolni, onnan is jöttek, főleg a határ mentén, de azért eljutottak a bevásárlóturisták beljebb is. Minél inkább megérte, annál többet autóztak is.

Mitől is függ a bevásárlóturizmus iránya? Egyrészt az ártól, így ez a része el is dőlt a kérdésnek, mivel az árstoppos termékek nem csekély csábító erővel bírnak, az üzemanyag is, az érintett étekféleségek is.

A másik pedig a forint árfolyama, ami jócskán megszaladt. Az extrém gyenge forint/euró árfolyam még az áfa különbségeket is lejjebb nyomja, ahol nálunk az 27 százalék - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog.

Végül csak az első magyar benzinkútig kell elgurulni kiszámított otthoni üzemanyag vételezéssel, itt már olcsóbb a benzin - nem is kicsit -, mint odaát. Hazafelé is érdemes lehet megtankolnia a bevásárlóturistának.

Ezért erősebb a benzinturizmus a határ mellett, ez érthető, de az is, hogy egyes külhoni autósok csak tankolni ruccannak át, akkor meg minek autókázzanak messzebb. És ez még marad így a benzinár stop utolsó pillanatáig.

Az új üzemanyag-szabályok ugyanis csak a 3,5 tonnánál nagyobb külföldi rendszámú tehergépjárműveknek szabtak piaci árat a kutaknál, a kisebbek járműveknek, így a személyautóknak nem.

Visznek persze mást is, nem csak benzint

Az árstopos élelmiszerek termékkörei a magyar élelmiszerkosár 20 százalékát, ötödét töltötték meg, az árszabály bevezetését megelőző januári hónapban. Az élelmiszerek drágulása pedig nem magyar találmány, szerte körülöttünk is emelkednek az árak. Tehát bőven megéri hozzánk átrándulni, és a tapasztalatok azt jelzik, hasonlóképpen számolnak napjainkban a bevásárlóturisták.

Még a forint árakon hirdető webáruházak is csábítóak lehetnek, legfeljebb a postaköltségek helyett egy határközeli átvevőponton veszi át az árut a külhonból iderándult vásárló. Ilyen benzinár mellett ez is megéri.

A járványkorlátozásokat is egyre több ország számolja fel, a magyar kormány már megtette, tehát lehet jönni bátran.

Magyarországon a járvány előtti 2019-es esztendőben 200 milliárd forintot költöttek a bevásárlóturisták a boltokban. 2020-ban ez a felére esett vissza. 2021 második negyedévében már a bevásárlóturisták is kapaszkodtak kifelé a gödörből. Könnyen előfordulhat, hogy az árstop felgyorsítja – nem is kicsit - azt a folyamatot, amelynek során visszanyeri a régi formáját a bevásárlóturizmus.