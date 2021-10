2018-ban a Heineken Hungária volt az első vállalat, amely kampányt indított annak érdekében, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét, mennyire fontos az, hogy miből fogyasztják kedvelt italukat. A nagyüzemi sörgyárak közül elsőként szintén a Heineken Hungária vonta ki PET-palackos termékeit a portfóliójából, évi 200 tonna műanyagtól mentesítve ezzel a környezetet. A vállalat az idei évtől kizárólag üveges, hordós és végtelenszer újrahasznosítható alumíniumdobozos termékeket gyárt és forgalmaz.

A vállalat 2019-ben kezdett el dolgozni azon, hogy csökkentse hulladék- és műanyag-felhasználását. Ennek egyik kulcsfontosságú lépése volt, hogy – felismerve a fogyasztói igényeket – a műanyagpoharak használatáról magyarországi beszállítótól származó, ökológiailag lebomló papírpohárra váltottak. A felhasznált alapanyag kizárólag elsődleges rostból, kémiai beavatkozás nélkül készül, mentes mindennemű szennyezőanyagtól, így a karton és a bevonat is komposztálható és újrahasznosítható. A műanyagot felváltó papírpoharak anyagának kiválasztásakor nem csak arra figyeltek, hogy minimalizálják a környezeti hatást és hazai gyártótól vásároljanak, hanem arra is, hogy a fogyasztók és a partnerek számára a megszokott gazdag sörélményt biztosítsák.

Kapcsolódó Egyre nagyobb teret nyernek idehaza a prémium és szuper prémium sörök

A legzöldebb sörgyártó szeretne lenni

A papírpohár bevezetését első körben országszerte mintegy ezer helyszínen tervezi a sörgyár. Eddig a vállalat 13 100 partnere jelezte, hogy szívesen használná az új papírpoharakat. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben közel 3 millió papír pohár kerül hazai vendéglátóhelyekre, amelyek közül 895 ezer darab 450 partnerhez már meg is érkezett. Az átgondoltabb disztribúciónak és a felelősségteljesebb hulladékgazdálkodásnak köszönhetően, a leszerződött hárommillió papírpohár 10 millió műanyagpoharat lesz képes kiváltani.

"A Heineken nemcsak a világ leginnovatívabb sörgyártója cím megszerzésére törekszik, hanem a legzöldebbre is. Meggyőződésünk, hogy a fenntartható működés az egyetlen célravezető út, amely nemcsak munkahelyeket teremt és hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez, hanem vonzóbbá is tesz egy márkát a fogyasztók, valamint a munkavállalók számára is” – mondta Nikos Zois, a Heineken Hungária most kinevezett vezérigazgatója, aki szerint Magyarország úttörő szerepet játszik ebben a folyamatban.

A fenntarthatóságért tett eddigi erőfeszítések mellett a Heineken az idén első alkalommal sajtódíj pályázatot is hirdet. Olyan újságírók, szerkesztők, bloggerek és vloggerek jelentkezését várják, akik sokat tesznek a felelős és fenntartható gasztronómia, illetve vendéglátás népszerűsítéséért. A díjra 2021. november 15-ig lehet pályázni televíziós, rádiós, videós tartalommal, print vagy online újságcikkel, blog- vagy vlogbejegyzéssel, valamint podcasttal.