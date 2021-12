Az elmúlt hetek benzinárcsökkenése összesen már elég lenne ahhoz, hogy a benzinkutakon is érzékelhető legyen az ár mérséklődése - írja a 24.hu. Több helyen így is van, a hírportál sajtómunkásainak tapasztalatai szerint Budapesten, illetve az agglomerációban néhány helyen 470 körüli vagy akár az alatti árral is lehet találkozni.

De vannak kutak, ahol ragaszkodnak a 480 forintos, az állam által felülről korlátozott árhoz, és nem engednek még belőle. A Budapestről kivezető 11-es úton például az egyik töltőállomásnál 470 forintos benzinárral lehet találkozni, tőle egy kilométerre levő másik, más céghez tartozó kútnál 480 forint az ár.

A kutak nyereségét, árrését vitte el a pár hete bevezetett hatósági ár. Akkor 25-30 forintot nyesett a legtöbb kútnál (a sztrádák mellett levőknél még többet) a 480 forinton korlátozott üzemanyagár. Bár nem tiltja semmi, hogy az ár lejjebb menjen, de a kutak most vagy nem csökkentik a tankolásért fizetendő árat, vagy csak mérsékelten, így pótolják ki az elmúlt hetekben elszenvedett veszteséget.