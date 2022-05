Az otthonról történő munkavégzés opciója egy adott álláslehetőség iránt támasztott munkavállalói elvárások részét képezi számos területen, és egyre kevésbé értelmezhető juttatásként, kiváltságként. Az utazási támogatások gyakoriságának változása pedig azt mutatja, hogy a munkáltatók elmozdultak a teljes home office-tól a hibrid munkavégzés irányába - ezzel elősegítve a kollégák személyes munkahelyi jelenlétét.

A járványhelyzet miatti részleges vagy teljes távmunkavégzésre való átállás után a magyar dolgozók és cégek jelentős részének nem romlott a teljesítménye. A Profession.hu és a BCG közös, 2020-ban végzett kutatása alapján a magyarországi munkaadók 84 százaléka és a munkavállalók 88 százaléka gondolja úgy, hogy a távmunkavégzés valamilyen formájának bevezetése óta nem csökkent a munka hatékonysága vagy akár még számottevően nőtt is.

Mást gondolnak, mint korábban



Mindez átalakította a dolgozók elképzelését a munkavégzésről, így az irodába való bejárás funkciója is megváltozott: kevésbé a munkavégzés elsődleges terének tekintik, sokkal inkább a társasági élet, a szakmai fejlődésük elősegítése, a kreatív folyamatokban vagy közös eseményeken való részvétel miatt járnak be a munkahelyükre.

Az álláshirdetési portál 2021 végén végzett reprezentatív felmérése a munkahelyváltás motivációit vizsgálta: bár még mindig a magasabb munkabér a váltás legfőbb ösztönzője – ezt a válaszadók 86 százaléka jelölte meg – a megkérdezettek 46 százaléka a legfontosabb motivációk között említette a rugalmasabb munkavégzést és munkaidőt, 32 százalékuk pedig a home office lehetőségét.

Érdemes előnyként feltüntetni

Mivel a távmunkavégzésre irányuló a dolgozói igény a járványhelyzet óta jóval erőteljesebben jelen van, azok a vállalatok, akik ezt biztosítják, versenyelőnyt élvezhetnek a munkaerőpiacon, ennek ellenére az álláshirdetésekben még mindig kevesen kommunikálják. A Profession.hu oldalán feladott hirdetéseknél jellemzően nem kerül feltüntetésre a home office lehetősége, azonban 2020-hoz képest

Tavaly megháromszorozódott azon hirdetések száma, amelyekben említették a home office lehetőségét. Az öt terület, ahol a leggyakrabban említik ezt, jellemzően azok a szakmák, ahol jelenleg nagyobb kihívást jelent a nyitott pozíciók betöltése: sorrendben a HR (azon belül is a toborzás), az IT (leginkább a programozás), a pénzügy és könyvelés, az értékesítés és kereskedelem, valamint a marketing.

E szektorokban a home office immár nem juttatási elemnek számít, sokkal inkább egy markáns munkavállalói elvárás. E tendencia hosszabb távon is maradhat, hiszen a pandémia előtt is érezhetőek voltak hasonló igények és törekvések, ezeket felerősítette a járványhelyzet. Az irodacentrikus munkavégzés elhagyása azonban nemcsak a munkavállalók részéről elvárás, hanem a munkaadóknak is jelentős előnyük származhat belőle. Az adott cég kultúráján múlik, hogy végül a teljes home office vagy a hibrid munkavégzés felé hajlanak, egyelőre az utóbbi fordul elő gyakrabban – mondta Simon-Göröcs Lili, a Profession.hu HR igazgatója.

Ezzel párhuzamosan az utazási támogatás kiemelésének gyakoriságánál is látható az elmozdulás a hibrid munkavégzés felé 2022-ben: a portálon jelentősen emelkedett azon hirdetések száma, amelyek tartalmazzák ezt a cafeteriaelemet.

Ez a nemzetközi trend

A People at Work 2022: A Global Workforce View" című jelentés 2021 novemberében több mint 32 ezer munkavállalót kérdezett meg az Egyesült Államokból, Indiából, Hollandiából és más országokból. Ennek eredményei szerint a globális munkaerő kétharmada (64 százaléka) azt mondta, hogy már keresett, vagy fontolóra venné, hogy új állás után nézzen, ha a munkáltatója teljes munkaidőben vissza akarja rendelni az irodába – írta a CNBC.

A magyarok is erre tartanak

A Behaviour HR-magazin felmérése szerint a munkáltatók is kitartanak a hibrid munkavégzés mellett: a megkérdezettek 56,7 százalékánál hosszú távon is ez a berendezkedés maradhat. A vállalatok jelentős hányada (35,5 százaléka) ugyanakkor kizárólagos on-site munkavégzést tervez, míg 7,9 százalék megtartja a teljes home office-t.

A Schönherz Iskolaszövetkezet közelmúltban publikált felmérése szerint a Z-generáció számára már a távmunka fő hívószó. Míg 2017-ben még a felnőtthöz méltó bánásmódért álltak ki a fiatalok, ma a home office lehetősége és a szabad alkotómunka már fontosabb számukra.