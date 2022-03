"Attól tartok, hogy téves információt kapott, mivel nem igaz, hogy rendezték a Sberbankosok kártalanítását. Saját magam vagyok rá az élő példa, hogy nem kaptam semmiféle értesítést arról, hogy nem felejtkeztek el rólam, és hamarosan kifizetnek. Az a gyanúm, hogy nem vagyok egy egyedi eset. Pedig igazán egyszerű a helyzet: magánszemély, 3 millió alatti összeggel, és még március elején kitöltöttem az OBA nyomtatványt és elküldtem nekik" - írta az egyik olvasónk, miután megjelent a cikkünk arról, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a jogszabályban megadott 10 munkanapos határidő végére befejezte a számára előírt limitek összegéig a betétesek kártalanítását.

Az OBA közlése szerint a kártalanításnak csak az első szakasza zárult le március 18-án, ami azt jelenti, hogy a határidőig minden olyan betétes számára biztosították a kártalanítás összegét, illetve azt, hogy rendelkezzék a pénzéről, akinek a kilétét az adatbázisokból egyértelműen ki lehetett deríteni. Vagyis az OBA a pénzt elküldte a postára és a közvetítő bankként eljáró Takarékbankba, ahonnan a kifizetések történtek, de ez nem jelenti azt, hogy azt a betétesek fel is vették. A betétesek a kártalanítási összegük felett postai utalvány esetében 2022. március 28-ig, Takarékbank fiókjaiban 2023. március 31-ig rendelkezhetnek. Ezen időpontok elteltével a betétesek 2022. március 18-t követő 5 éven belül kérhetik a részükre járó kártalanítási összeg kifizetését az OBA-tól.

65 ezer ember várta a levelet vagy a postást

Az OBA korábbi közlése szerint 65 158 betétesnek 146,8 milliárd forint kártalanítási összeget fizet ki a mostani kártalanítás során. Ez nem kis ügyfélkör, sokan pedig a korábbi közléseknek megfelelően arra vártak, hogy valamilyen hivatalos értesítést kapnak majd a betétbiztosítási alaptól. A levelek viszont a jelek szerint elakadtak. Volt olyan olvasónk, aki csak március 19-én kapott értesítést arról, hogy a céges bankszámláján lévő betétről intézkedhet a Takarékbankban. Magánemberként is tartott bankszámlát Sberbankban, de a lakossági számlájáról még értesítést sem küldtek neki.

Az OBA a malőrt azzal magyarázta lapunknak, hogy lehettek olyan ügyfelek, akik nem jelentették be a banknál, ha változott az állandó lakcímük, ezért nem kapták meg a leveleket. Azok is hiába várták az értesítést, akik a banknál nyilvántartott levelezési címen keresték a levelet, mert azt az OBA az állandó lakcímre tudja csak küldeni. Az ügyfelek beszámolói szerint azonban az évtizedek óta változatlan állandó lakcímekre sem mindig érkezett meg a küldemény.

Az OBA ettől függetlenül nyugtat. A betétbiztosító által kiküldött elszámolás bemutatása nem feltétele a kártalanításnak, azt az erre kijelölt Takarékbank fiókokban e nélkül is intézhették, illetve intézhetik a betétesek.

Az elszámolást nem kapott ügyfelek beszámolói szerint a postára nem érdemes menni, ott nem segítenek az ügyfeleknek, ha nem kaptak értesítést a kifizetésről. A Takarékbankban viszont az elszámolás nélkül érkező sberbankos ügyfeleket is kiszolgálják nagyon segítőkészen. "Valóban nem kellett semmi OBA papír, anélkül is elintézték a magánszámlámat is" - írta az egyik olvasónk.