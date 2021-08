Bár megrángatta a magyarországi horgászpiac résztvevőit a koronavírus-járvány, de tavaly a nyári hónapokban gyakorlatilag megrohamozták az emberek a vízpartokat és a horgászboltokat is, majd a fogyasztás az év utolsó harmadára visszatért a 2019-ben tapasztaltakhoz és ez a tendencia figyelhető meg azóta is. Már 2020-ban is 9,4 millió horgásznapot regisztráltak - vagyis ennyi napijegyet, évesjegyet - váltottak, idén viszont ez a 10 milliót is átlépheti. Jelenleg több mint 750 ezer a regisztrált horgászok száma, amely 2014 óta gyakorlatilag megduplázódott. Egy évben átlagosan 16-18 napot van a vízpartokon a pecások aktív része.

Gyakorlatilag egy 40 milliárd forintos piacról van szó – mondta a VG-nek Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) főigazgatója. Szerinte a horgászok számának megugrása elsősorban az ágazat kifehérítésének, illetve annak volt köszönhető, hogy az állami horgászvizsga ingyenessé vált.

A piacon az egyik legnagyobb szereplőként számon tartott, a WalterLand horgászboltok mögött álló Carpologia Kft. tavaly növelni tudta árbevételét, de adózott eredménye kissé elmaradt az előző évihez képest. A két másik horgászbolt-óriás közül a Haldorado Team Kft. augusztus elején közzétett 2020-as pénzügyi beszámolója szerint 30 százalékkal megnövelte bevételét a 2019-es évhez képest. Ahogyan az Xfish Global Kft. is nagyjából 20 százalékkal több árbevételről és nagyobb adózott eredményről számolt be.

Sajnos a járványidején az orvhalászat is reneszánszát élte.