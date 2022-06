Hivatalosan csütörtökön nyit meg Hosszú Katinka vőlegényével, Layber-Gelencsér Mátével közös vállalkozása, az egészséges, tápláló, allergén, glutén-, tej- és cukormentes ételeket kínáló Koool - írja a Forbes magazin az internetes oldalán.

Hosszú Katinka azért alapította meg a főként házhoz szállítást tervező éttermét, mert maga is kereste a nagyon egészséges, ugyanakkor változatos, nem unalmas ételeket kínáló lehetőségeket, de itthon ilyeneket nem talált. "Arra vágytam, hogy ilyen ételeket megrendelhessek magamnak egy hétre vagy akár egy egész hónapra és ne nekem kelljen azon gondolkozni, mit egyek egész nap" - nyilatkozta a lapnak a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó.

A Koool bisztróban gyorsan emészthető, könnyű ételeket kínálnak, amelyeket egy hétre előre is be lehet rendelni. A hosszú távú terv egy teljes napi étrendkínálat (ebéd, vacsora, másnapi reggeli), kezdetben azonban menüket és szabadon összeválogatható ételeket, vegán és mentes opciót, magyar és nemzetközi ízeket kínálunk - mondta Hosszú, aki azt is elárulta, hogy eredetileg csak egy konyhát és házhoz szállítást terveztek.

"De én nagyon szerettem volna, hogy legyen egy feelinges kis étterem, ahol bemutathatjuk, miről is szól ez a dolog. Ahol kicsit megmutathatom magamat is: az úszást és azt, hogy milyen sokat utaztam. Egy vidám, színes helyet szerettem volna, ami önmagában jelképezi azt, hogy az étel és az evés élvezet, fun, de közben lehet egészséges, érdekes és változatos is. Ez a hely kicsit én vagyok" - tette hozzá a sportoló-vállalkozó az úszós-fürdős képekkel díszített bisztrójában nyilatkozva.

Új céget alapítottak Az étteremüzemeltetésre tavaly februárban az V. kerület, Szent István körút 21. szám alatti ház földszintjére jegyezték be a HK Superfood Kft.-t, amelynek tulajdonosa a korábban Iron Swim Kft. néven működő, idén május óta Katinka & Co. Kft. nevet viselő vállalkozás - derül ki a Céginfo.hu adatbázisból. Az utóbbi kft. többségi tulajdonosa Hosszú, a kisebbségi pedig tavaly augusztus óta a vőlegénye, Layber-Gelencsér Máté. A HK Superfood a megalakulás évében a tényleges tevékenységét még nem kezdte meg, csak az üzlethelyiség kialakításával foglalkozott. Így bevétele nem volt, csak kiadása, az évet 13 milliós veszteséggel zárt.

A Katinka & Co. Kft.-nek tavaly jelentősen visszaesett az árbevétele, az előző évi 455 millióról 101 millió forintra (egyéb bevételként még 33 millió forintot elkönyvelt). Az éveket 314 millió, majd tavaly mintegy 29 millió forintos eredménnyel zárta. Osztalékról a májusi közgyűlésen nem döntött az alapító. (Az előző évben 25 millió forint osztalékot hagyott jóvá a cég a tulajdonosnak.)

Szponzorpénzből jött létre a bisztró

Hosszú Katinka tervei szerint gyakran jelen lesz a Kooolban, szeretné, ha ott megtalálnák az emberek. A korábbi szponzori szerződésekből és marketing-együttműködésekből származó pénzeket és támogatásokat fektette be. A befektető Katinka & Co. Kft. (korábbi neven Iron Swim) profilja egy kicsit megváltozott, elsősorban PR-céggé alakult, főként marketing-kommunikációval foglalkozik és a jövőben befektet hasonló projektekbe - árulta el a sportoló. Ez a kft. fogja összefogni a különböző jövőbeli almárkákat, életmóddal kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat.

Az uszodában azonban megmaradt Iron Swim márkaneve. "Egyesületet alapítottunk, ez alá tartozik az úszóklub, az úszóiskola, minden úszással kapcsolatos dolog. Korábban az Iron Swim kezelte a PR-omat, a szponzori szerződéseket, de ide tartoztak a versenyzők és az úszóiskola is, szerettük volna a két ágat különválasztani. Az egyesület tavaly január óta üzemel" - világította meg tevékenységeinek szétválasztását Hosszú Katinka.

Ő már nagyon koros úszónak számít

A visszavonulásáról újra és újra felröppenő hírre az úszó annyit reagált, hogy 33 évesen ő már nagyon korosnak számít az úszásban. "Néhány hete úsztam 400 métert versenyen, az időm a világranglista 3. legjobb ideje volt, de a legjobbamhoz képest annyira nem jó idő. Ezen nevettünk, hogy soha senki a világon nem úszott még 33 évesen ennyit, és viccesen mondtam, hogy hát a senior csúcsot már megdöntöttem. De még nagyon élvezem, készülök a világbajnokságra, ahol három számban is versenyzek" - nyilatkozta Hosszú. (Az idei vb-t ismét Budapesten, június 18. és július 3. között rendezik meg.)

Egyre inkább úgy érzem, hogy én mindig is úszni fogok, csak egyre kevesebb versenyen indulok el - tette hozzá az olimpiai bajnok.

Sok dolog van az úszás mellett, ami érdekel: itt az étterem, emellett dolgozunk még két olyan projekten, amelyeket hamarosan nyilvánosságra hozunk, és ott van az Iron Swim egyesület is. Kezdenek a prioritások felcserélődni és ha már az eredmények nem is lesznek olyanok, nem baj, mert nincsenek akkora elvárások felém

- vallotta be Hosszú Katika, aki azt is kimondta, hogy kicsit megunta már a versenysportolói életet.

A 2024-es olimpiára már nem tervez

Az úszó szerint a 2024-es párizsi olimpia neki már messze van, "nem valószínű, hogy belefér", mert a vőlegényével gyereket terveznek. "Persze, ez alakul, ahogy alakul, de szerintem a következő olimpián már nem leszek ott."