A víz-levegő hőszivattyúk rohamosan terjednek a magyar piacon is, népszerűségük oka, hogy egy egységnyi energiából 4-4,5 egységnyit képesek előállítani, amellyel egy gázkazán, vagy egy villanybojler - főleg a jelenlegi árak mellett - nem tud versenyezni.

A klíma is hőszivattyú A hőszivattyúknak több típusa létezik aszerint, hogy mi a hőforrás és hova adja le a hőt. A levegő-levegő berendezések közismertebb neve a légkondicionáló. A víz-víz rendszereket geotermikus fűtésként szoktuk emlegetni.

Amikor valaki hőszivattyú beszerelése mellett dönt, két úton indulhat el:

felszereltet egy "H" tarifás órát, amellyel még mindig nagyon olcsón tud áramot vételezni, vagy - ha több pénzt szán rá - napelemeket is felszereltethet, amivel szinte nullára csökkentheti fűtési/melegvíz-előállítási költségét.

Az első lépés mindenképpen egy szakember kihívása kell, hogy legyen, aki felméri az ingatlant és a fogyasztás alapján segít kiválasztani a megfelelő teljesítményű hőszivattyút - hívják fel a figyelmet a Gépész Holding szakértői.

Itt fontos tudni, hogy alanyi jogon minden háztartásnak jár 32 amper, vagyis ennyi elektromos energiát hálózatfejlesztési díj nélkül kell az elektromos műveknek biztosítania. Ez körülbelül 7 kilowattos (kW) fogyasztásnak felel meg, amely egy olyan "normál" háztartásé, ahol például nincs olyan nagy fogyasztó, mint a villanytűzhely. Ebbe egy hőszivattyú semmiképpen nem fér bele.

Nyolc kilowattos fogyasztás felett már háromfázisú mérőt kell beszereltetni.

Mennyibe kerül?

Ahogy minden háztartási eszköz és épületgépészeti berendezés, a hőszivattyú ára is tág határok között mozog, ez jelenleg 1,5-3 millió forint. A szakvélemény azért is nagyon fontos, mert ha túlméretezzük a hőszivattyú teljesítményét, akkor teljesen feleslegesen dobtuk ki a pénzünket, amelyet akár ablakcserére vagy szigetelésre is fordíthatnánk.

A kép forrás: Gépész Holding

Az ideális fűtési megoldás a padlófűtés, ugyanis ennél kell a legkisebb hőfokra melegíteni a rendszerben cirkuláló vizet. Persze annak sem kell elkeserednie, akinek radiátora van, csak ebben az esetben a hatásfok lesz egy kicsivel rosszabb.

A hőszivattyúval természetesen használati meleg vizet is elő lehet állítani, de ebben az esetben a rezsicsökkentett szintig még jobban megéri egy kondenzációs gázkazánt használni.

- hangsúlyozzák a cég szakemberei.

Vagyis nem kell egyből leszereltetni a kazánt és kiköttetni a gázt egy hőszivattyú telepítése után, hanem okosan használni a két rendszert.

COP

A hőszivattyúk az egyik fontos adata COP érték, amely megmutatja, hogy 1 kW felvett elektromos teljesítmény felhasználásával, mekkora hőteljesítmény leadására képes. Ha COP=4, akkor 1 kW elektromos teljesítménnyel 4 kW fűtési teljesítményt állít elő.

Nagyon nem mindegy azonban, hogy milyen hideg van kint. Mínusz 15 Celsius-fokban – ilyen szerencsére nincs gyakran Magyarországon – a hőszivattyúk COP értékei romlanak és eljöhet az a pont, ahol a berendezés egy hagyományos elektromos bojler fogyasztását produkálja. Azonban itt sem szabad elfelejteni azt, hogy ezt H tarifával, nem pedig A1-gyel teszi.

Hűteni is tud



A hőszivattyúk fan-coil-os rendszer vagy felülethűtés (például mennyezethűtés) alkalmazása mellett nyári melegben kiválthatják a klímákat is.

A Gépész Holding az Atlantic, BAXI és Concept split és monoblokk típusú levegő-víz hőszivattyúit ajánlja, amelyekkel a családi házas méretektől egészen társasházi, kereskedelmi létesítmények hőellátását is lehet biztosítani. Megfelelő előkészítés mellett egyszerűen csatlakoztathatók meglévő fűtési rendszerre is. Ezek COP-értéke a már említett 4-4,5 között mozog.

