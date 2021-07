A szemétszállításért nem fizetők kiszűrését, a szolgáltatás hatékonyságának és színvonalának emelését, az optimális szemétbegyűjtő útvonalak kialakítását és hulladékmennyiségének csökkentését célozza többek között az a kísérleti program, amelyet július elején indított a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) három – II., X. és a XV. – kerületben, összesen 12 ezer fogyasztó bevonásával - írja a Népszava.

A cég arra kérte az ingatlantulajdonosokat, hogy a nekik megküldött QR- kóddal ellátott matricát ragasszák fel a kukáikra. Az egyedi azonosítók révén nyomon követhető a szemét útja, a szolgáltató naprakész információt kap arról, hogy melyik kuka után fizetnek és melyiket ürítik feketén a kukások. Ilyenkor illegálisan, a hulladékszállítót megkerülve, illetve a kukásoknak zsebbe fizetve szabadulnak meg a szeméttől a lakás, üzlet-, étterem-tulajdonosok.

QP | Quality Placement

Ehhez a gyűjtőedények mellett a kukásautókat is fel kell szerelni a megfelelő jelolvasóval. A szolgáltató nem csak arról kap képet, hogy mennyi hulladék termelődik a városban, de arról is, hogy az ügyfelek az általuk megtermelt hulladék valós mennyisége után fizetik-e a díjat. A projektindításakor adott becslések szerint több milliárd forint pluszbevételt is hozhatna az FKF konyhájára, ami az állami kukaholdinggal terhelt időkben igencsak jól jönne.

Az „koskuka-rendszer Nyugat-Európa számos városában működik már. Az Európai Unió jelentős támogatást nyújt a tagországokban működő cégeknek a bevezetéshez. 2013-ban az FKF is sikerrel pályázott. A hivatalos néven rádiófrekvenciás edényzetazonosító rendszer kiépítésére az FKF akkori tájékoztatása szerint több mint 2 milliárdot szántak. Az új rendszer bevezetési határideje azonban egyre inkább kitolódott, így ma már csak a teszt lezárása várható az év végére.