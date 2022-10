Az indulás, a piacon való megjelenés, a szélesebb vevőközönség elérése óriási kihívást jelent egy kisvállalkozás számára. A kiváló minőségű, vonzó termék alapfeltétel, de nem garancia a sikerre. Gyakran látjuk, hogy kitűnő termékek, értékes kezdeményezések hogyan akadnak el, buknak meg, mielőtt még elérhetnék a tágabb piacokat – kezdi bemutatóját a Hungaricool, amellyel igyekeznek megmutatni, hogy a megfelelő mentorálás hogyan segíthet az új termékek fejlesztőinek.

A Spar Magyarország 2019-ben indította el egyedülálló termékversenyét. Ennek célja, hogy kiváló, de széles körben még nem ismert - országos kiskereskedelmi láncokban még nem kapható - hazai termékeket juttasson el saját bolthálózatán keresztül a szélesebb piacra. A Hungaricoolt többnek szánják, mint egy egyszerű versenyt: a résztvevők piaci képzést kapnak, amely kiterjed a marketing, a piackutatás, a beszerzés, a vállalati- és vállalkozási jog, a minőségbiztosítás és minőségirányítás, a logisztika és a pénzügyek területére. A tréningek, és a konzultációs lehetőség a felsorolt területek szakértőivel különleges lehetőség a vállalkozások számára.

Bár a verseny már harmadik évében jár, októberben elindult a Hungaricool új évada, most jelentkezhetnek azok a termelők, kisvállalkozások, akik a Spar és a K&H termékversenyében szeretnék megmérettetni magukat, valamint értékes tapasztalatokat akarnak szerezni. A korábbi versenyzők pedig fontos segítséget adnak saját élményeik megosztásával, hogy pontosan miről is szól a program.

A kisvállalkozások kiemelkedési lehetőségeként írta le a Hungaricool lényegét Demeter Klaudia, a Demeter Chocolate frontembere. „A verseny óriási lehetőség, egy rendkívüli tanulási folyamat. Aki tud, akar fejlődni, annak fantasztikus dolog a Hungaricool. A szakértők, mentorok rengeteget segítenek - nekünk például a termékek bevizsgálásában, csomagolásában, de a munkát alapvetően neked kell az egészbe beleraknod. Aki képes erre, az nagyon jól jár!” – fogalmazta meg élményeit.

Koletán Gergely a cserepekben nevelt chili-cserjéktől jutott el saját vállalkozásáig, a szószokat, zseléket és egyéb „erősítőket” gyártó Chiliyardig. Szerinte a Hungaricool elérhetetlen kapukat nyitott meg a számukra, leginkább a márkeépítéshez és az országos értékesítéshez kaptak óriási impulzust. „Nem elég, hogy kijutsz egy nagy piacra, arra fel is kell készülni. A nagyobb volumen, az engedélyezés, a minőség, a logisztika - a SPAR beszállítójaként mást jelent, mint egy helyi vállalkozásnak” – tette hozzá a versennyel kapcsolatban, jelezve hogy valódi felkészítést kaptak ehhez.

Neumann-Bódi Edit, az Italműhely vezetője azt osztotta meg a Hungaricoolról, hogy a siker mellékhatásokkal jár. „Fontos felkészülni a minőségi ugrásra. Hirtelen gondoskodnod kell a nagyobb gyártókapacitásról, biztosítanod kell a minőséget és a mennyiséget” – mutatott rá, hogy milyen feladatok megoldásában jutottak értékes segítséghez, meg is lepte, hogy egy multi ennyire segíti a beszállítókat.

Edit a verseny során a pénzügytől a logisztikáig rengeteget tanult. „Ezt a tudást - sok munkával - talán máshonnan is össze lehetett volna szedni. Ami viszont talán ennél is nagyobb érték, az a kapcsolati háló. Kitűnő, segítőkész szakembereket ismerhettünk meg és lehetőség volt találkozni a Hungaricool korábbi nyerteseivel is. Remélem, mi is tovább tudjuk majd adni tapasztalatainkat a versenyre most jelentkezőknek” – összegezte tapasztalatait.

Szalay József vállalkozása, az Anjuna Ice Pop már messze nem egy garázsvállalkozás volt, amikor a Hungaricool versenyre jelentkeztek, de így is tudtak tanulni. „A termék rendben volt, a gyártókapacitásunk nagyobb volt, mint amit ki tudtunk használni. Számunkra a legnagyobb kihívás az volt, hogy tudunk kijutni egy olyan piacra, ahol már amúgy is óriási a verseny. Az áruházak fagyasztó-kapacitása véges, a mi termékeinknek meg kellett küzdeni azért, hogy ide bekerüljenek” – ismertette, elmondva hogy az Anjuna Ice Pop csapata a kapott támogatás révén a csomagolástervezéstől a jelöléstechnikán át a minőségirányításig rengeteget tanult.

Ha jelentkezne, akkor a Hungaricool oldalán talál ehhez segítséget, fontos információkat.