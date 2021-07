Somodi Gábor arról számolt be, hogy a zalai megyeszékhelyen 670 kilométer áramhálózatot és 800 kilométernyi gázvezetéket üzemeltet a cégcsoport, az idei fejlesztések a Zalaegerszegen egyre növekvő ipari és lakossági igények kielégítését szolgálják.

Pántya Attila, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. szombathelyi üzemvezetője hozzátette: 54 projekt keretében 362 millió forintot fordítanak a zalai városban eben az évben az áramvezetékekkel kapcsolatos beruházásokra. Az összeg 12 százalékát rekonstrukcióra, 88 százalékát pedig a hálózat bővítésére fordítják, jelentős az igény ugyanis, főként az Északi Ipari Parkban zajló beruházások részéről.

Kiemelte a ZalaZone Járműipari Tesztpályához és a Rheinmetall harcjárműgyárához kapcsolódó hálózatépítést, továbbá a Mindszenty iskola nemrég elkészült sportlétesítményeit, az épülő új városi uszodát és Mindszenty-múzeumot érintő fejlesztéseket. Jelezte azt is, hogy idén már mintegy 100 családi ház napelemes rendszerét kötötték be a hálózatba és még újabb ennyi csatlakoztatása várható az év végéig, illetve hogy Zalaegerszeg, Zalaszentgrót és Lenti térségében a gyors internetelérés kiépítését segítve bővítik az áramhálózatot.

Kocsis Csaba Balázs, az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nagykanizsai üzemvezetője arról beszélt, hogy Zalaegerszegen mintegy 400 millió forintba kerül idén a gázhálózaton tervezett munkáik költsége. A fűtési szezon zavartalansága érdekében általában májustól szeptemberig végzik a munkálatokat, így ebben az évben több mint három kilométernyi új gázvezeték épül és hasonló hosszúságban teljes vezetékcseréket is végrehajtanak.

Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott, hogy az E.ON és az önkormányzat között mindig is kiváló volt a kapcsolat, folyamatosak az egyeztetések minden egyes beruházás, felújítás kapcsán. Külön említette, hogy már most közösen készítik elő a leendő sportcsarnok építésével és a Hevesi Sándor Színház felújításával kapcsolatos feladatokat, de jó példa az is, hogy közös beruházásban végzik a Juhász Gyula utcai gázhálózat és vele az utca felújítását, valamint az Iskola közben egy nyomásszabályozó állomás cseréjét.