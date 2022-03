A belföldi online kiskereskedelem 2021-ben 32,4 százalékos növekedéssel, csaknem 70 millió sikeres belföldi rendeléssel és több mint 1200 milliárd forintos forgalommal zárta az évet. A bővülés üteme ugyan 45 százalékról 32,4 százalékra csökkent, de még így is kétszer gyorsabb volt a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest.

2020-ig a rendelésszámhoz képest nagyobb mértékben nőtt a forgalom, idén viszont ez a tendencia megfordulhat, és már nagyobb növekedés várható a tranzakciószámokban, mint a forgalomban. A Covid-járvány ellenére sok kereskedő visszarendeződést várt, de ez csak részben történt meg, és közben folyamatosan nőtt az online kereskedelem népszerűsége a vásárlók körében.

"Mostanra már sokkal természetesebbé, ezáltal pedig rendszeresebbé vált az online vásárlás

- mondta Rácz Csaba, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.

A GKI Digital 2014 óta vizsgálja a belföldi webáruház-piacot Magyarország piacvezető ár-összehasonlító oldalával, az Árukereső.hu-val együtt.

A pandémia jelentősen átalakította a magyar lakosság vásárlási szokásait: tavaly év végére az egy főre eső éves rendelési gyakoriság elérte a 19-20 rendelés/fő/év szintet a járvány előtti 12-13-hoz képest, és tavaly már az internetező aktív felnőtteknek több mint a 78 százaléka, vagyis 5 millió fő online vásárolt.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is Budapesten és Pest megyében élnek az online vásárlás lehetőségével, és a forgalomnak csaknem a fele (46 százalék) innen is származik. A legnagyobb növekedést egyébként az élelmiszerek, a háztartási cikkek és a drogériai termékek piaca produkálta: 53,7 százalékkal nőtt ezeknek az áruknak az értékesítési forgalma Magyarországon.

Az MNB statisztikái szerint a belföldi fizetési szokások is átalakultak. 2020 volt az első olyan év, amikor a magyar lakosság nagyobb összegben fizetett bankkártyával online és személyesen, mint készpénzzel, és azóta csak még elterjedtebbé vált a készpénzmentes fizetés.

Kép: GKI Digital

A pandémia átalakította a lakosság csomagkézbesítéssel kapcsolatos preferenciáit is, és sokkal többen vették igénybe a házhoz szállítást vagy a csomagautomatákat. Tavaly a tranzakciók 74 százalékánál a vásárlók házhoz szállítást kértek, de a csomagautomatás kézbesítés elterjedését bizonyítja az is, hogy 2021-ben több mint 800 új csomagautomatát üzemeltek be, így már több mint 1200 automatából vehetik át a csomagot a megrendelők Magyarországon.