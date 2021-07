Napvilágra került, mekkora kezdőfizetéseket kínál az Ikea

Míg a diszkontláncok, és nyomukban több más ágazati szereplő is már évek óta transzparensen kommunikálja az általuk kínált belépő béreket, addig sokan vannak, akik következetesen elzárkóznak ez elől. Sokáig az Ikea is így gondolta, most azonban kivételt tettek, és a Pénzcentrum kérdésére elárulták a cég People & Culture Menedzsere, mekkora bruttó kezdőbérre számíthatnak két különböző munkakörben a hozzájuk jelentkező munkavállalók.